A raíz del panorama incierto que atraviesa por estos días el país debido a los cambios en el Ministerio de Economía, los supermercados ya reciben listas de precios con aumentos que oscilan entre el 8 y el 12 por ciento. Según la Cámara de Supermercados de Rosario (CASAR), las mayores subas se dieron en artículos de perfumería y aseo.

"Algunas empresas vienen con listas de aumentos que rondan entre el 8 y 12 por ciento -porcentajes que se duplican en relación a la semana anterior- y otras son cautas y no nos levantan pedidos hasta dentro de unos días", explicó en Si989 Sergio López, referente de CASAR.

Y agregó: "Lo que dicen las empresas es que se duplicaron los precios de los insumos y que, por el cupo, no pueden comprar sus productos al dólar oficial. Siempre hay algún motivo -para aumentar-: inflación, pandemia, guerra. La realidad es que dependemos de muy pocas empresas, por eso venimos peleando para que le den valor a los productos locales y que de esta manera no nos manejen tanto los precios. Hoy hay dos ingenios en Tucumán que manejan todo el mercado".

"Creemos conveniente no convalidar cualquier precio. Nuestro sector tiene bastante stock porque las ventas no vienen bien. Todos los supermercados vendieron lo que venían vendiendo, nadie fue a comprar porque la gente no tiene -dinero-. No se agolparon en los comercios porque la realidad la marca el bolsillo, no el mercado", cerró López.

