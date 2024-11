Aunque el Índice Construya (*) marca otro mes en caída de actividad sobre la construcción, en la región hay indicios de cierto repunte, no en el mercado de grandes obras pero sí en los particulares, la demanda minorista.

Así lo revelan actores clave del mercado en Rosario y la zona, como lo es Hipermercado de la Construcción. “Desde marzo, que fue el peor mes luego del caos de diciembre, notamos que el mostrador se empezó a mover. Ayuda la baja de la tasa de interés de las tarjetas, las promociones bancarias en cuotas sin interés, en lo que respecta a clientes de obras particulares”, observó Emmanuel Soria, socio gerente del establecimiento que desde 2010 atiende en avenida J. Newbery 7915.

En octubre, el Índice Construya (IC), que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que lo conforman, registró una baja de 2,79% mensual desestacionalizada, y se mantuvo 28,2% por debajo del nivel de octubre de 2023.

“Tras haber tocado un piso en marzo pasado, y después de varios meses de importante recuperación, en octubre volvieron a reducirse los despachos de materiales para la construcción al canal comercial. Pero la demanda de materiales para obras residenciales está subiendo a un ritmo muy gradual”, confirmaron desde ese indicador en relación a la experiencia del empresario rosarino consultado.

La construcción, se sabe, escaló de lo lindo en pandemia debido a que todo excedente en el aislamiento forzoso se orientó a reformas, ampliaciones, terminaciones, mejoras en viviendas particulares. “Fue un boom porque al no salir arreglabas la casa, la vara estuvo alta, luego se fue normalizando y hasta el año pasado veníamos trabajando bastante bien. La gente que estaba en obra se apuraba en acopiar para evitar aumentos. Y con la devaluación de diciembre, el dólar pegó el salto desde los $360 y ahí saltó todo”, recordó Soria.

Pero tras ese parate pronunciado, la demanda comenzó a reactivarse también a medida que el dólar confirmó su meseta y retracción ante la inflación.

El titular de Hipermercado de la Construcción puso como ejemplo el rubro de cerámicos y porcelanatos: “Sigue con las listas de precios de hace dos meses, las fábricas no las tocan, a lo sumo varía el flete por el combustible, pero no más. Todo se estabilizó muchísimo, se terminó eso de que aumentaba 2 o 3 veces al mes. Entonces, la gente puede proyectar”, valoró. No obstante, hoy el costo duplicó el nivel del año pasado, y el número básico de construcción terminada hoy arranca desde $1.500.000 por metro cuadrado en adelante.

Distinto es el caso de los proyectos grandes, las obras de envergadura, la obra pública. El recorte total que bajó desde Nación trancó toda la cadena. “Hay algunas empresas que pudieron acomodarse pero ya no es el mismo volumen que había antes. Las constructoras siguen trabajando, pero es evidente que hay proyectos que se pararon. Cabe esperar si reactiva el crédito hipotecario, y si se vuelca de manera más sostenida la plata del blanqueo que dispuso el gobierno”, analizó Soria.

Por lo pronto, la experiencia que le dicta el mostrador en las últimas semanas es de expectativa. “Los constructores proyectan para el año que viene. Todo lleva un tiempo. Ya los aumentos no son tan grandes, se puede proyectar a 6 meses. Habíamos interrumpido los acopios pero ahora volvimos: damos la lista y el cliente puede dejar sus materiales 6 meses acá, y eso es una gran facilidad para el de la obra particular”, señaló

Soria remarcó, además, la innovación del rubro en cuanto a nuevos materiales y productos que contribuyen a diversificar las posibilidades según cada presupuesto. “Están entrando novedades de importación, en materia de revestimientos, PVC que simula mármol, texturas varias en las terminaciones, paredes, techos que simulan madera, hormigón elaborado”, abundó. El Hipermercado de la Construcción articuló todo el ciclo de obra con la provisión de materia prima de corralón tradicional (cemento, arena, piedra, hierro, etc), mampostería, techos, impermeabilización, agua, gas y desagües.

(*) El Índice Construya está compuesto por un grupo de empresas líderes, y miden sus ventas de ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería y caños de conducción de agua, pisos y revestimientos cerámicos.