El nivel general del Índice de Precios al Consumidor de Santa Fe registró en septiembre un aumento de 2,3%, con relación al mes anterior. La cifra es superior al promedio nacional que dio a conocer en los últimos días el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC).

Según el informe del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), la inflación interanual es del 32,3%, por encima de la nacional. En tanto, la variación acumulada en el 2025 es de 23,3%.

La inflación provincial de septiembre estuvo impulsada principalmente por los rubros Educación (3,5%) ue acumula una variación interanual de 53,8%, Transporte y comunicaciones (3,4%) traccionado por los incrementos en el transporte público de pasajeros (5,5%) y Otros bienes y servicios (2,9%) impulsado por los aumentos en artículos y servicios para el cuidado personal.

Lo siguen en importancia Vivienda y servicios básicos (2,4%) con foco en los alquileres (3,2%), Atención médica y gastos para la salud (2,4%), Alimentos y bebidas (2%) con incrementos significativos en frutas y verduras, Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,7%); Esparcimiento (1,4%) e Indumentaria (1%).