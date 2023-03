El operativo de salvataje a la láctea Sancor de un grupo de empresarios con anclaje rosarino terminó de naufragar. Luego de un año sin novedades, de un crédito clave que no llegó y de la línea política caída, los inversores desistieron con una carta.

Hace poco más de un año, la asamblea de socias y socios de SanCor en Sunchales, aprobó por unanimidad el ingreso de la cooperativa al fideicomiso liderado por José Urtubey de Celulosa Argentina, Marcelo Figueiras del laboratorio Richmond, el rosarino Gustavo Scaglione del grupo Televisión Litoral y el diario La Capital de Rosario, Jorge Estévez quien estará a cargo de la nueva empresa y el abogado de Rosario Leandro Salvatierra.

Contaba con el apoyo del exministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, además del aparato mediático propio, pero carecía de conocimiento del negocio. hay una cuestión que, en voz baja, se comenta: la planificación apuntaba a hacerse de 60 millones de dólares que deberían salir del Banco Nación y reducir la planta laboral de 1700 personas a 700 personas.

Todo esto con la anuencia del gremio Atilra. De hecho, en su carta de despedida de este miércoles, el grupo empresario le dedicó un adiós con un “Estimado Etin” y termina con “Un fuerte abrazo”.

“Como es de tu conocimiento, el grupo de profesionales y empresarios que representamos, lleva más de dos años buscando una solución real a la situación de SanCor CUL. Entendimos que el acuerdo arribado con Uds, la Cooperativa y el Gobierno Nacional era un camino difícil, largo, pero finalmente virtuoso para lograr entre todos una empresa láctea que pudiera ser orgullo de nuestro país”.

Lamentablemente, hoy percibimos que esto no es compartido por todos los actores, lo cual resulta imprescindible para la posibilidad de éxito de semejante desafío. En estas condiciones y de no cambiar esta situación de forma inmediata, no vemos otro camino que dar un paso al costado, y dejar nuestro lugar a aquellos que creen que hay mejores soluciones posibles.