Luego de la aplastante victoria de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, los mercados financieros –el establishment– reaccionaron con una fuerte desconfianza hacia los activos argentinos. La incertidumbre sobre la capacidad de pago del Gobierno nacional volvió a ganar protagonismo en una coyuntura donde se sabía de antemano los vencimientos de deuda externa en enero (USD4.300 millones) frente a reservas monetarias que no superan los USD1700 millones.

Después del comicio bonaerense, el dólar oficial abrió la jornada con una suba del 5,07%, ubicándose en 1.450 pesos. En tanto, el dólar MEP —operado en el mercado financiero a través de bancos— trepó 6,2% hasta los 1.470 pesos. La escalada cambiaria puso al tipo de cambio muy cerca del techo de la banda cambiaria, establecido en 1.471 pesos.

El analista financiero y militante de La Libertad Avanza Salvador Di Stefano consideró que “si el Banco Central hoy vende en el techo de la banda va a ganar reputación, eso podría ayudar a que el mercado acompañe, vendiendo dólares y haciendo tasa”.

Desde una visión más crítica, el economista Gabriel Caamaño advirtió en la red social X que “llegamos a este punto con todo exigido: tasas, futuros y dólares del Tesoro. Y sin acumulación neta, luego del tropezón político. Ahora ya está. Las cosas hay que decirlas antes. Pero qué al pedo todo”.

En los mercados internacionales, los bonos argentinos abrieron con pérdidas de hasta un 8% en títulos como el Global 2035, 2041 y 2046. En consecuencia, el Riesgo País medido por el J.P. Morgan se disparó hasta los 950 puntos básicos.

El castigo también se sintió en Wall Street. Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York registraron caídas significativas. El retroceso más pronunciado fue para Grupo Financiero Galicia, con una baja del 15%, seguido por Edenor, BBVA Argentina y Pampa Energía (todas con el 13%), y Supervielle, con el 12,8%.

La reacción del mercado no fue del todo inesperada para la banca internacional. JP Morgan ya había anticipado que una victoria peronista contundente era poco probable, pero que, de producirse, generaría un escenario de mayor incertidumbre: “persistencia de primas políticas elevadas, menor margen para políticas contractivas, tipo de cambio en el techo de la banda y pérdida de reservas internacionales”.