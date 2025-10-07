El sueño de la casa propia se convirtió en una ilusión de otra época y comprar una propiedad se convirtió en un lujo para pocos. Según el último relevamiento realizado por el portal del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir), junto al Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional de Rosario, el valor de las propiedades en la ciudad se incrementó un 11% en el último año.

El mercado inmobiliario de Rosario muestra una marcada desigualdad entre una oferta y otra: el 94,6% de las propiedades disponibles están en venta, mientras que apenas el 5,1% se ofrecen para alquiler permanente.

El estudio indica que, pese a un leve repunte de la oferta de alquileres desde diciembre de 2023 —cuando apenas había 816 unidades disponibles—, el número actual ronda los 2.500 inmuebles. Aun así, la proporción sigue siendo ínfima frente a las 46.930 viviendas en venta registradas al 22 de septiembre.

En términos de precios, alquilar en Rosario se vuelve cada vez más difícil. El valor promedio para un monoambiente se ubica en $280.000, mientras que un departamento de un dormitorio cuesta unos $360.000 y uno de dos dormitorios asciende a $550.000 mensuales. Esto representa un fuerte impacto para el bolsillo: según el informe, un empleado de comercio sin antigüedad debe destinar más del 50% de su salario para alquilar una unidad de dos dormitorios.

Los aumentos interanuales también superan ampliamente a la inflación. En septiembre, los alquileres de monoambientes crecieron un 63,9% interanual, los de un dormitorio un 70,5% y los de dos dormitorios un 67,2%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) provincial subió 33,5% en el mismo período. Incluso por debajo del rubro “alquileres de vivienda” del IPC, que trepó un 130,3%.

Al mes de setiembre, un empleado de comercio (categoría Maestranza A, sin antigüedad) debía destinar el 27,9% de su salario para afrontar el alquiler de un monoambiente. Esta proporción se incrementa al considerar unidades de mayor tamaño: el alquiler de un departamento de un dormitorio representa el 33,9% del ingreso, mientras que en el caso de una unidad de dos dormitorios asciende al 50,7%.

En cuanto a los valores de venta, los precios promedios son de U$S 58.000 para un monoambiente, U$S 83.000 para departamentos de un dormitorio, y U$S 150.440 para unidades de dos dormitorios. El valor del metro cuadrado también viene en alza: pasó de U$S 1.609 en diciembre de 2023 a U$S 1.933 en septiembre en la zona céntrica.

Por zonas, el centro de Rosario lidera tanto en oferta de alquileres (35,6%) como de ventas (32,1%). Le siguen barrios como Nuestra Señora de Lourdes, Pichincha y Martin, con una mayor concentración de propiedades, especialmente en venta.

En cuanto al tipo de inmueble, los departamentos dominan el mercado: representan el 83,5% de los alquileres permanentes y el 71,6% de las viviendas en venta. En el alquiler temporario, en cambio, hay una distribución más pareja entre casas y departamentos.

El informe también destaca que el 41,2% de las unidades en alquiler son de un dormitorio, el 29,7% de dos, el 15,5% son monoambientes, y el 13,7% restante corresponde a viviendas de tres o más dormitorios.

A pesar de la desregulación del mercado, la baja oferta de alquileres permanentes y los altos precios convierten al acceso a la vivienda en un desafío creciente para los rosarinos.