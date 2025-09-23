El Gobierno oficializó, mediante el Decreto 685/2025, la reducción al 0% de la alícuota del derecho de exportación para carnes bovinas y avícolas, hasta el 31 de octubre de este año. Aunque la medida podría provocar un aumento en el precio de los alimentos ofrecidos en el mercado interno, desde a Sociedad de Carniceros de Rosario advirtieron que los comercios no tienen margen para subir el valor de sus productos.

“Muchas veces se reciben pequeños aumentos pero no se toca el precio”, remarcó Juan Ramos, presidente de la Sociedad de Carniceros de Rosario, en diálogo con Rosario Plus, y advirtió que este martes se registró un incremento del 4% en en el mercado de Cañuelas. “El traslado al mostrador es un camino largo, porque cada uno evalúa si aumenta o no, en este contexto donde el consumo está muy bajo”, afirmó.

Respecto a la caída del poder adquisitivo de los clientes, el referente del sector señaló: “Estos últimos dos meses, la gente arranca el mes y ya está complicada, usa la tarjeta de crédito para comprar montos muy chicos”.

Por último, el titular de la Sociedad de Carniceros de Rosario le quitó importancia a la reducción al 0% de la alícuota del derecho de exportación para carnes bovinas y avícolas: “Es una medida de un mes, para recaudar. El mes que viene tenemos que hablar de otra cosa”.