Luego de casi dos años de reclamos por parte de los socios de la Cooperativa de Trabajadores

Portuarios de Puerto San Martín sobre la necesidad de llamar a elecciones tras la salida del

histórico Herme Juárez, la Cámara Federal de Rosario ordenó el llamado a elecciones y la

devolución de los fondos. Los portuarios venían denunciando el desvió de millonarios montos por parte de la intervención.

“Este fallo viene a poner un poco poner luz a todos los reclamos que nosotros veníamos

haciendo y el juez Bailaque no nos prestaba atención”, aseguró el estibador y socio de la

Cooperativa José María Ramon en comunicación con Rosarioplus.com.

En tanto un comunicado de la agrupación Miguel Ru, a la que pertenece el portuario, afirma que

después de un largo tiempo que “venían denunciado el saqueo, el vaciamiento y la pérdida de

mercado y rentabilidad de la Cooperativa, finalmente la Cámara Federal de Apelaciones de

Rosario, hizo lugar nuestros legítimos reclamos”.

La resolución de la Cámara Federal de Rosario plantea reducir el plazo de intervención hasta el

31/10/21, ordenar el llamado a elecciones para el mes de septiembre de 2021 y ordenar la

devolución de todos los fondos que el interventor anterior y el actual dispusieron que fueran

depositados en entidades mutuales o de otro tipo que no tuvieran respaldo del Banco Central.

Ahora deberán ser transferidas al Banco Nación en plazos fijos renovables automáticamente a

30 días. El pedido del representante legal de los portuarios es que los plazos fijos, por un

monto de 1.000 millones de pesos, sean depositados en el Banco de la Nación.

El comunicado responsabiliza al juez federal Bailaque por la situación actual y lo sindica como

“unos de los principales responsables de todas las medidas que llevaron a la Cooperativa al

actual estado de debilidad económica y financiera”.

“En este fallo termina dándonos la razón en casi todos los puntos que venimos planteando”,

asegura el estibador puertense.

Sobre el llamado a elecciones explica que la justicia ordena que sea a padrón cerrado con los

socios actuales.

“Quien resulte ganador de la contienda para conformar el consejo de administración va a

conformar la incorporación de nuevos socios con un plan como exige el INAES. Para la

incorporación paulatina de socios teniendo un montón de requisitos y de prerrogativas que

vamos a tener que tomar porque la cooperativa hoy no está en la misma situación de cuando

empezó la intervención”, asegura Ramón, quien aclara no es lo mismo “incorporar socios a una

cooperativa que venía floreciente a una en la que en los últimos dos balances dieron negativo

los resultados. Hay que hacerla crecer y no es cuestión de incorporar socios por incorporarlos”

Se calcula que las elecciones podrán llamarse para miércoles 15 de septiembre y a la semana

siguiente el interventor Daniel Sorrequieta debería hacer el traspaso de la conducción a las

nuevas autoridades. Están habilitados para votar los 132 socios de la Cooperativa, que son casi

todos estibadores, a padrón cerrado al 1º de junio de 2021.

El comunicado hecho público esta semana advierte que este fallo “es el fruto de un trabajo

mancomunado de todos los trabajadores que creyeron que era posible recuperar la

Cooperativa para sus verdaderos y legítimos dueños” y afirma que “no es el final de nuestra lucha. Es apenas el comienzo de la concreción de un sueño que nos quisieron arrebatar gente

corrupta, y sectores poderosos sin escrúpulos”.

“La Cooperativa es de todos. Que nunca más debemos permitir que nadie se sienta el único

dueño”, afirman los portuarios en clara referencia a Herme Juarez quien por muchos años tuvo

el timón de la empresa que maneja los trabajos de estiba del complejo agroexportador más

importante de América Latina.