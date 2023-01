El ministro de Economía Sergio Massa anunció este miércoles el inicio de un proceso de recompra de deuda externa argentina por más de 1.000 millones de dólares, una decisión inesperada en el ámbito político, de difícil comprensión y con dudoso alcance en la economía cotidiana. ¿Qué significa este anuncio?

En diálogo con Si 98.9, el economista de Fundación Pueblos del Sur, Daniel Guida, intentó explicar el alcance de la medida aunque de arranque descartó que tenga algún tipo de impacto para la producción y el desarrollo local.

En principio aseguró que el anuncio está “absolutamente al margen” de la deuda que todavía hay que saldar con el Fondo, aunque a su vez, sostuvo: “Esto tiene que ver con garantizarle al Fondo que están los dólares para pagar”.

Respecto al concepto de recompra de deuda, explicó: “Significa pagar para refinanciar. Son mecanismos financieros complejos. Implica pagar y usar parte de los recursos en dólares para hacerse de esa deuda. Es una manera de decirle al mundo que compramos nuestra propia deuda”.

En las últimas jornadas los bonos soberanos en dólares operan con tendencia alcista, acumulando una suba del 35% en promedio en los últimos seis meses. En ese lapso, el riesgo país pasó desde casi 3.000 puntos a menos de 1.900. La baja en este indicador se traduce en mayor confianza por parte de los mercados internacionales de la capacidad de pago de Argentina.

En relación al riesgo país, Guida sostuvo: “Si soy un extranjero me fijo a ver si Argentina está pagando. SI está pagando, invierto, sino no invierto nada y me desprendo del bono”.

Si bien consideró que la recompra ayuda a mejorar la posición financiera internacional, “no mejora absolutamente para nada la redistribución de la riqueza”.

Tras el anuncio de este martes, los bonos argentinos en dólares subieron hasta 8% liderados por el Bonar 2029, seguido del Bonar 2030 (7%), Global 2038 (6,4%) y el Bonar 2035 (6%).