Luego del éxito que obtuvo Javier Milei en las primarias presidenciales, desde distintos medios empezaron a sonar nombres para un eventual gabinete del líder liberal libertario. Uno de ellos fue el economista Emilio Ocampo, autor del libro que propone la dolarización de la economía argentina.

Se trata de un profesional formado en la Universidad de Buenos Aires y profesor universitario con trayectoria en grandes bancos de inversión como Citibank, Morgan Stanley, entre otros. Una de sus últimos materiales bibliográficos fue "Dolarización, una solución para la Argentina" que escribió junto a Nicolás Cachanosky.

A través de sus redes sociales, el propio economista reconoció este miércoles que fue contactado por el gran ganador de las Paso. “Me llamó @JMilei y me pidió que lo asesorara en los temas relacionados con la dolarización. Le respondí afirmativamente. Me sumo al equipo", publicó en su cuenta de twitter.

Consultado en una entrevista hace algunos días sobre la factibilidad de la dolarización, Ocampo sostuvo: "La dolarización tiene costos y beneficios, nadie puede plantear que la dolarización es el camino al nirvana. Si Milei fuera presidente y quisiera dolarizar, no tiene que hacerlo a $2.000. Lo tiene que hacer a un precio cercano al tipo de cambio libre, que no sabemos cuál es porque hay dieciocho tipo de cambios distintos".

A su vez, agregó: "La dolarización se hace al tipo de cambio de mercado. El cálculo que hay que hacer es cuántos activos y cuántos pasivos tiene el Banco Central. Ese resultado no es fijo, depende de la política económica. La dolarización no es magia, es una solución para países con situaciones extremas como la Argentina que no ha logrado la estabilidad monetaria".