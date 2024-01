El Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) es un impuesto de emergencia creado por el Estado argentino para gravar la compra de divisas extranjeras y que se metió en la discusión de la Ley ómnibus, ya que algunos gobernadores pretendían coparticipar lo recaudado.

¿Cuánto es el impuesto PAIS?

El impuesto PAIS tiene una alícuota del 30% sobre el valor total de la operación de compra de divisas extranjeras.

El porcentaje varía según el tipo de operación que se efectúe o el servicio que se consuma.

-Un 7,5%, que se aplica sobre adquisición en el exterior o en país (prestados por no residentes) de servicios de fletes y transportes para importación y exportación de bienes, e importación de mercaderías no eximidas del impuesto, siempre que no se trate de bienes suntuarios.

-Un 8%, en caso de los servicios digitales, como las plataformas de streaming de películas o música.

-25% sobre la adquisición en el exterior o en país (prestados por no residentes) de los servicios indicados en el anexo II del Decreto 99/2019, como por ejemplo servicios de mensajerías, seguros, servicios de informática, entre otros.

-30% sobre todas las operaciones alcanzadas que no fueron mencionadas anteriormente, como la adquisición de moneda extranjera para ahorro, o compras de artículos por tiendas electrónicas con tarjetas.

¿Por qué me cobran impuesto PAIS?

El impuesto PAIS se creó para recaudar fondos para el Estado argentino y para desalentar la fuga de capitales.

¿Quién debe pagar el impuesto PAIS?

El impuesto PAIS debe ser pagado por todas las personas físicas y jurídicas que realicen operaciones de compra de divisas extranjeras.

Pago del impuesto PAIS

El impuesto PAIS se paga a través de los bancos o casas de cambio autorizadas.