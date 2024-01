La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) quitó un nuevo filtro requerido a la hora de importar productos provenientes del exterior. Se trata de la evaluación de la Capacidad Económica Financiera (CEF) para operadores, que dejará de ser obligatoria en cada trámite.

El CEF era un trámite complementario al régimen SIRAs que utilizaba la Afip para filtrar importaciones. Todo esto fue reemplazado por el “Sistema Estadístico de Importaciones (Sedi)”.

Mediante este sistema se suministrará de manera anticipada la información relativa a sus destinaciones de importación para consumo, para su análisis y seguimiento.

La decisión agudiza la preocupación que vienen manifestando industriales ante la quita de barreras arancelarias para el ingreso de productos que competirán a menor precio con los de origen nacional.

“Así, quedan garantizados los lineamientos establecidos por la Organización Mundial de Comercio (OMC), reafirmando que la discrecionalidad será ajena al SEDI. De este modo, el Sistema CEF funcionará exclusivamente a efectos estadísticos”, afirmaron desde Afip.

Por otro lado, la inscripción en el Padrón de Deuda Comercial por Importaciones con Proveedores del Exterior se extiende a importaciones vía régimen de courier y declaraciones de Ingreso a Zona Franca.

Hasta el momento los importadores registraron deuda por US$ 21.000 millones. Sobre ese total, US$ 16.500 millones corresponde a grandes empresas, US$ 2.500 millones a empresas medianas; y US$ 2.000 millones son de pequeñas y micro empresas.

Se trata de un trámite obligatorio para todos aquellos que, habiendo realizado operaciones de importación de bienes o servicios hasta el pasado 13 de diciembre, no accedieron al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para cancelar la totalidad de dichas obligaciones.