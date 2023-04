Aunque la corrida cambiaria bajó su ritmo y el dólar blue descendió algunos pesos, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) advirtieron que “muchos proveedores no quieren entregar mercadería o lo hacen sin precio” y denunciaron que en algunos rubros la actualización de valores se realiza entre dos o tres veces por semana.

“Esta escalada del dólar impacta en las perspectivas de venta más de lo que imaginábamos. Muchos proveedores no quieren entregar mercadería o lo hacen sin precio. Es necesario generar confianza para que la macroeconomía brinde estabilidad y previsibilidad al mercado interno”, afirmó Alfredo González, presidente de CAME, en el marco del 70° aniversario de la Federación Económica de Tucumán (FET).

“Están siendo días muy difíciles para el mundo pyme. Las listas de precios ya estaban viniendo con cambios entre dos y tres veces por semana. Ahora la cuestión es saber hasta dónde llegará el dólar, a qué nivel se estabilizará y ver qué va a pasar”, agregó el dirigente.

Además, destacó que “la gran mayoría de las pymes en Argentina no pueden decir ‘hoy no trabajo’. Necesitamos caja y vender, pero no sabés si lo hacés a un buen precio, con margen, salís empatado o perdés”. Y añadió: “Las pequeñas y medianas empresas no somos formadoras de precios, somos tomadoras de listas”.