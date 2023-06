El equipo económico finalmente anunció el jueves último la canasta de productos que integrará el programa Precios Justos Barriales, un apéndice de Precios Justos pero para los comercios de proximidad. Aunque sin demasiado intercambio previo entre las partes intervinientes, la necesidad de apurar la medida hizo que en pocos días la Secretaría de Comercio resolviera, con algunas empresas proveedoras, los supermercados mayoristas y los representantes de los almacenes, un listado de entre 91 y 95 productos que varían según la zona del país, así como también los precios.

Sin embargo, desde la Asociación de Almaceneros de Rosario denunciaron que la flamante medida no es efectiva porque las empresas aun no la cumplieron porque la selección de productos no llega a los comercios de cercanía, y se “notan faltantes tales como harina, aceite y productos de limpieza que suelen ser lo que a las multinacionales le sobra”.

El representante local de los almaceneros, Juan Milito agregó en tanto que la mitad de estos productos “no se comercializan fuera del AMBA y Capital Federal, como son las leches, mayonesas y mermeladas por lo que se restringen una buena cantidad de artículos si se tiene en cuenta que no son muchos los que entran dentro del acuerdo”.

“Son marcas que no conoce nadie, y la idea es la que nosotros venimos marcado desde hace un tiempo considerable que es que los acuerdos se hagan en etapas, primero con la industria, después con los mayoristas y de esa forma nos controlen los precios a nosotros que seamos quienes controlemos lo que nos llega”, explicó Milito en el aire de Sí 98.9.

Seguido dijo que “estas son nuevas medidas para la tribuna y que si no se convoca a los comerciantes pequeños para saber qué les parece es complicado articular políticas”.

Asimismo dijo que las empresas locales nunca cumplieron con los acuerdos anteriores, aunque salvó a La Virginia como una de las alimenticias que si actuó con responsabilidad, pero, según Milito, quien se lleva las peores notas es Paladini a quien acusó de “venir viviendo del esfuerzo de los pequeños comerciantes y vende sus productos más baratos en ciudades lejanas”.

El listado que no llega

Algunos de los productos incluidos en el listado para el Área Metropolitana de Buenos Aires son: aceite girasol Cañuelas 900 ml a 363,30 pesos; leche larga vida descremada UAT Alimenta 1 litro a 218,48 pesos; arroz largo fino Molinos Ala 1kilo a 321,09 pesos; conserva de tomate perita Noel 400 gramos a 237,18 pesos; harina de trigo 000 Morixe 1 kilo a 184,28 pesos; pan rallado Mamá Cocina 500 gramos a 228,36 pesos; y yerba mate liviana con palo Unión 500 gramos a 747,36 pesos.

Papel higiénico doble hoja extra blanco 30 metros Sweety x 4 unidades a 595,80 pesos; pañales Babysec en distintos talles a 1225,50 pesos; y lavandina Querubín 1 litro a 228,36 pesos, también integran el listado, entre otros productos.

El 19 de mayo pasado la Secretaría de Comercio dispuso la continuidad hasta el 31 de julio de la canasta de 2.101 productos que conforman el programa Precios Justos, con una pauta mensual de 3,8 por ciento, y que se encuentra disponible en las 2.500 bocas de expendio acordadas.

De esta manera se extendió el acuerdo alcanzado a comienzos de abril para conformar una canasta de productos de consumo masivo, mediante adhesión voluntaria de empresas productoras y supermercados, distribuidores mayoristas y comercios adheridos al programa por provincia o región.

Precios Justos está disponible en las cadenas de supermercados de grandes superficies y en supermercados regionales; mientras que, con la conformación de la canasta de Precios Justos Barriales, estarán presentes también en los comercios de proximidad.