El desplome del consumo esta vez no lo expresó ninguna usina de la oposición al modelo Milei. Lo informó la propia Comisión Nacional de Valores (CNV) al publicar los balances de las compañias alimenticias más grandes de Argentina.

Mercado interno en retroceso, y exportaciones casi imposibles por el tipo de cambio, hacen una ecuación compleja.

La empresa emblema del grupo Pérez Companc, Molinos Río de la Plata, presentó un balance en rojo, por 19.485 millones de pesos en pérdida para el primer semestre. Sus ingresos, $437.542 millones, cayeron casi 20% respecto del mismo período del año pasado. No obstante, la empresa que opera marcas líderes como Gallo y Lucchetti, acusó un incremento de ventas de 2 puntos, pero con caída de precios.

"Con costos de venta unitarios aumentando nominalmente por encima de los precios, el resultado neto fue negativo por $19.485 millones. Ante un escenario de consumo aún deprimido, en el que las principales consultoras de mercado registraron una caída de 4,9% semestre contra semestre”, indicó el informe de Molinos ante la CNV, que lo dio a conocer este lunes.

Entre otras se cuenta Mastellone, dueña de la marca La Serenísima, que perdió $869 millones esta primera mitad del año, respecto del primer semestre 2024. La compañía láctea observó que “mientras otros sectores crecieron con fuerza, nuestro mercado avanza más lentamente por el lento recupero del poder adquisitivo de la clase media y baja”.

En rigor, la recuperación que marcan es el repunte lógico después de la brutal devaluación con la que arrancó este gobierno, en diciembre de 2023. Con todo, Mastellone acusa “menores ingresos extraordinarios por diferencia de cambio y aumento de costos financieros”.

El contexto lo dio este fin de semana la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), al precisar que en julio hubo una caída de ventas de 2% interanual, a precios constantes. Y si se toma junio como mes de comparación, el retroceso es peor: 5,7%. Esta cuesta abajo del consumo minorista en julio se completa con una retracción de 16,5% en el sector automotriz, y de 2,7% en la producción de cemento.