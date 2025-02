Los ministros de Santa Fe de Obras Públicas, Lisandro Enrico; de Economía, Pablo Olivares, y de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, se reunieron este miércoles en Buenos Aires con autoridades nacionales en el Ministerio de Economía de la Nación. El objetivo del encuentro fue volver a solicitar a Nación que repare las rutas nacionales que atraviesan la Provincia o que, caso contrario, autoricen que las tareas sean realizadas por el Estado provincial, con el objeto de garantizar la seguridad vial de los miles de usuarios diarios.

Del encuentro, participaron el secretario coordinador de Infraestructura del Ministerio de Economía de la Nación, Martín Maccarone; el secretario de Obras Públicas, Luis Enrique Giovine, y el director Nacional de Vialidad, Marcelo Jorge Campoy.

Luego del encuentro, Enrico explicó: “Vinimos por decimotercera vez hasta acá por la situación de las rutas nacionales, por la demora y la falta de inversión que tiene el Gobierno nacional en la reparación de rutas, con lo peligroso que es para el interior del país. Solicitamos, como el año pasado, que se cumplan los compromisos de reparación de rutas, caso contrario, el Gobierno de Santa Fe está dispuesto a tomar rutas nacionales para hacer un esquema y pasarlas a la provincia”.

A su vez, señaló: “Reiteramos planteos concretos de reparaciones de rutas que se comprometieron a realizar en la Ruta 33, la Ruta 11 y la Ruta 178. La respuesta fue que no tienen fondos y que no la van a hacer, lo cual es una mala noticia porque son rutas que están en muy mal estado, junto con otras. Pero también le planteamos la cuestión de las rutas del puerto, para las cuales Santa Fe tiene un plan, que si nos ceden la Ruta 012, que es la que pasa por Roldán y Ricardone, nosotros podemos hacer un plan de mejora. No tuvimos respuesta. Vamos a seguir insistiendo y reclamando hasta que empiecen a hacer reparaciones y mantenimiento de rutas nacionales, que son las que le corresponden al presidente Milei”.

Solución de fondo

Seguidamente Enrico detalló: “Esta es la tercera generación de funcionarios que nos recibe, con lo cual no son buenas las noticias. El Gobierno Nacional tiene que entender que no invertir en mantener una ruta nacional hace que la gente se accidente. Por eso estamos marcando esta cuestión y diciéndoles que si no pueden reparar las rutas nacionales, pásenla al Gobierno de la Provincia, que el gobernador Pullaro está dispuesto a tomarla”.

En ese punto, el ministro ejemplificó que “hoy estaba un equipo de Vialidad Provincial en el medio de una ruta nacional arreglando los cruces de ferrocarril porque la gente rompe las cubiertas. El gobierno del presidente Milei no puede decir que no le interesa la obra pública porque está jugando con la vida de la gente. Por eso somos la provincia que más presiona, que más reclama y lo vamos a seguir haciendo”.

“Ya le hemos dado a Nació más de 1.000 toneladas de asfalto para arreglar rutas, pero eso es un parche. Aquí hay que buscar una solución de fondo, de una obra de reparación con el sector privado. Hacerlo como, por ejemplo, el Gobierno de Santa Fe está haciendo con la Autopista Rosario - Santa Fe, una autopista provincial que tiene un plan de obra. Queremos eso para las rutas nacionales, una solución de fondo, no un pobrismo vial de reparar un pocito. Una de esas soluciones es que las rutas pasen a la provincia para hacer las reparaciones a través de un sistema de participación privada”, finalizó el ministro de Obras Públicas de la Provincia.