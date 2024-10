Las ventas de supermercados siguen bajando por el tobogán, ya por noveno mes consecutivo, y la retracción del consumo hace mella en el mercado. La tendencia de los consumidores a elegir segundas y terceras marcas se acentúa, y ya es notorio que los proveedores de marcas líderes deben retirar partidas de las góndolas por haber llegado a la fecha de vencimiento sin que la clientela las compre.

Así lo confirmó el titular de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Rosario (CASAR), Sergio López. “Hay un grupo importante de consumidores que hace varios años que viene complicado con su poder adquisitivo. Y la avalancha de aumento de precios de distintas empresas agudizó este problema. Hoy no tenemos modificación de listas, pero la dificultad pasa por la caída del poder adquisitivo de la gente”, indicó en diálogo con Ariel Bulsicco en Sí 98.9.

“La gente busca segundas o terceras marcas. Por suerte, en la provincia tenemos productos excelentes y la diferencia de precio es importante. Pero las líderes deberán tomar nota de que el consumidor está actuando en consecuencia ante los aumentos de precio. El empresario pone el precio, pero la gente no lo consume. En algunas marcas de primera línea los productos se vencen. Las empresas tendrán que reacomodar precios porque la gente no compra. Se les vencen los productos. Las marcas líderes ya están viendo eso. Una marca líder de gaseosas ya reconoció que tiene ese problema. Empresas de cerveza tienen esa misma preocupación a pesar de que empieza su temporada alta, pero la demanda no arranca”, describió López.

El panorama indica que la baja en la inflación se debe menos a mérito del gobierno que a la retracción del consumo. El Centro de Estudios Scalabrini Ortiz publicó el Índice de Precios Supermercados Santa Fe para setiembre, con un aumento general de 2,8%, y un acumulado en 9 meses de 80,21%. Pero en variación interanual, esta variable acusa un incremento de 297%. Es decir, comprar en el súper hoy cuesta tres veces más que el año pasado a esta fecha.

Por todo esto, el informe indica que una persona adulta necesita hoy por lo menos 188.000 pesos para cubrir sus necesidades alimentarias, y que una familia tipo precisa casi 600 mil pesos mensuales para no ser indigente.