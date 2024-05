El juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, procesó a 14 directivos de Vicentin SAIC por una estafa contra el Estado nacional con operaciones comerciales simuladas, valiéndose de facturas falsas y proveedores inventados. Un perjuicio al fisco de más de 143 millones de pesos.

El dictamen el magistrado partió desde una denuncia que radicó la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) por maniobras con facturas falsas entre 2016 y 2019, destinadas a simular gastos y compras inexistentes para generarle a Vicentin SAIC crédito fiscal por saldo de IVA y blanquear probables compras en negro de mercadería, cereal en concretol según publicó el portal de noticias Reconquista Hoy.

Sostuvo Afip en su denuncia del año 2020 que, de las tareas de fiscalización, "se verificó que la contribuyente habría aprovechado indebidamente de reintegros de IVA por exportaciones –bajo el régimen por el cual los exportadores tienen derecho a que se les reintegre el crédito fiscal vinculado a operaciones de exportación–, con base en la utilización, registración y presentación de facturas comprobadamente apócrifas, emitidas por decenas de supuestos proveedores, habiendo percibido de ese modo sumas de dinero por parte del Fisco Nacional por montos que superan holgadamente la condición objetiva de punibilidad prevista en el artículo 3 de la Ley 24.769", reza el procesamiento de Alurralde.

Al parecer, el directorio de Vicentin SAIC se valió de proveedores que no existían, camiones que figuraban en las cartas de porte pero inservibles para transportar granos, y plantas con domicilios también inexistentes. Destacó el caso de un supuesto proveedor que tenía domicilio legal en una escuela, otros en casas de familia cuyos residentes eran ajenos a cualquier vínculo con el negocio granario o con Vicentin. Y otra más: según la geolocalización de rigor que hace Afip para averiguar procedencia de sus contribuyentes, un vendedor tenía una dirección que correspondía a… ¡el océano Pacífico!

Los ejecutivos procesados son Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Máximo Padoan, Cristian Padoan, Martín Colombo, Sergio Vicentin, Pedro Vicentin, Roberto Vicentin, Yanina Boschi, Herman Vicentin, Oscar Vicentin, Rubén Vicentin y Norma Vicentin.

Junto con la propia empresa, Alurralde los consideró “coautores penalmente responsables del delito de aprovechamiento indebido de beneficios fiscales”.

El procesamiento no implica esta vez prisión preventiva. Sí les trabó embargo a todos por hasta 100 millones de pesos a cada uno de los acusados.

Los directivos alegaron en su defensa que las operaciones realmente existieron, pero el juez no les creyó. Sostiene en su dictamen que fueron maniobras fraudulentas que “se realizan para generar un crédito fiscal inexistente, beneficiándose financieramente con ello al disminuir su carga tributaria, ya sea por acreditación, compensación, reintegro, o solicitando su transferencia a terceros. De uno u otro modo, tales sumas de dinero terminan saliendo o no ingresando a las arcas del fisco, sin que se genere como contrapartida el correspondiente débito fiscal, atento a que el vendedor no existe”, escribió. “¿Si la operación existió y el vendedor es inexistente, con quien contrató entonces Vicentin?”, punzó y además despreció la calidad de la estrategia imputable: "Algunos testigos exhibieron argumentación infantil y falaz", dijo.

Este procesamiento es aparte de la investigación penal que ya el Ministerio Público de la Acusación provincial de Santa Fe le sigue a varios exdirectivos de Vicentin SAIC por asociación ilícita destinada a más estafas y administración fraudulenta.