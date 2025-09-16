El Gobierno nacional presentó, este lunes por la noche, las proyecciones macroeconómicas del Presupuesto 2026 con los números que la Casa Rosada espera obtener el próximo año. En sus estimaciones, el equipo de Javier Milei estableció que el dólar y la inflación serán inferiores a los valores alcanzados en 2025.

En su pronóstico, el Ejecutivo ubicó al tipo de cambio oficial mayorista en $1.423 y al Índice de Precios al Consumidor (IPC) en 10,1% anual. Además, se prevé un incremento real del Producto Bruto Interno (PBI) del 5%.

En tanto, el Gobierno prevé un valor de $1.325 para el dólar en diciembre próximo, cuando la cotización este lunes fue de $1.467. Asimismo, en materia de inflación, la cifra esperada es de 24,5%, algo superior al 20,2% que estimaron los participantes del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central (BCRA).

En cuanto al resto de las variables, cabe destacar el deterioro esperado para la balanza comercial de bienes y servicios. Según el Presupuesto, en 2025 el "rojo" sería de -u$s2.447 millones, mientras que en 2026 pasaría a ser de -u$s5.751 millones.