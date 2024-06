A pedido del Gobierno nacional, la Superintendencia de Servicios de Salud decidió no mantener en la justicia la demanda por cartelización de las empresas de medicina prepagas. De esta forma, las empresas, a partir de julio, tendrán vía libre para aumentar las cuotas sin tope.

"Después del acuerdo de la Superintendencia de Servicios de Salud con 41 de las empresas de medicina prepaga, le exigieron a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) que diera de baja la medida cautelar que había dictado por la cartelización", denunció el legislador de la CABA de la Coalición Cívica ARI, Hernán Reyes, a través de su cuenta en la red social X.

Desde el bloque de Reyes habían solicitado una audiencia urgente con las autoridades de la CNDC, pero el pedido llegó tarde. "Nos notificaron la baja de la medida cautelar", contó el legislador de la Coalición Cívica.

La demanda por "cartelización" había sido impulsada por la Coalición Cívica y ratificada en la audiencia judicial a la que asistieron 41 empresas el 28 de mayo ante el juez federal Juan Rafael Stinco.

De esta manera, desde el 1 de julio, las empresas de medicina privada podrán volver a incrementar sus cuotas sin control ni supervisión. "No hubo sanción por la cartelización, no hubo condicionamiento, conductual ni tampoco resoluciones o cambios normativos por parte de la Superintendencia. Estamos en una situación idéntica a la de enero. No hay garantías de que no vuelva a pasar lo mismo", analizó Leyes.

El legislador porteño aseguró que desde la Coalición Cívica sostendrán la demanda contra las empresas, ya que "el índice salud (que mide realmente la variación de costos de la actividad médica) viene estando por debajo de la inflación desde diciembre de 2023". "Las prepagas lo saben porque son ellas las que pisan los salarios y honorarios profesionales, y los acuerdos con las clínicas y demás instituciones", apuntó.