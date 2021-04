El Gobierno de Santa Fe detectó en los dos últimos meses un 25% de infracciones al programa de Precios Máximos en 81 fiscalizaciones realizadas en comercios de la provincia, mientras termina el proceso de 140 “sanciones millonarias” labradas el año pasado.



Las subas indebidas registradas llegaron, en algunos casos, al 115% por encima de lo establecido en la normativa de Precios Máximos, informó la Secretaría de Comercio Interior santafesina.



Entre marzo y lo que va de abril, la dependencia provincial realizó 81 fiscalizaciones en los tres niveles de comercios con los que trabajó los acuerdos de precios: cadenas nacionales de supermercados, mayoristas y supermercados locales.



“Estamos terminando un trabajo que iniciamos en marzo y ya queremos cerrarlo, porque con más de 80 inspecciones tenemos al 25% de los comercios con supuestos incumplimientos en los topes de precios que pueden aplicar en la canasta familiar básica”, dijo el secretario de Comercio Interior, Juan Marcos Aviano.



El funcionario puntualizó que “estamos en un momento de complejidad tanto a nivel comercial como de consumo”.



“Las ventas no repuntan –agregó-, los precios no encuentran referencia y necesitamos del esfuerzo y la confluencia en el diálogo de los sectores privados y público, tanto a nivel nacional como provincial”.



Aviano explicó que con los tres niveles comerciales de la provincia “articulamos acuerdos de precios, trabajamos con Billetera Santa Fe (un programa de descuentos del 30% en compras que busca impulsar las ventas locales), pero también monitoreamos juntos los movimientos de precios que se puedan generar”.



En esa línea, dijo que “si necesitamos actuar para corregir, lo hacemos”, y detalló que se registraron un 25% de infracciones por incumplimiento a los acuerdos de precios.



Por su parte, la directora provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, María Betania Albrecht, detalló que “en 2020 el consumidor fue más activo en el reclamo por precios y abastecimiento”.



“Recibimos más de 9 mil denuncias, con un pico en abril, mayo y junio, lo que nos llevó a realizar más de 1.500 acciones de inspección a lo largo y ancho de la provincia en 43 ciudades y pueblos de Santa Fe”, dijo la funcionaria, según un comunicado del área difundido hoy.



En ese sentido, Albrecht destacó: “Tenemos más de 140 sanciones para aplicar en minoristas, mayoristas y fabricantes, y la mayoría de ellas fueron anticipadas, informadas y con expectativas de que se solucionen en estos meses”.



Por último, manifestó: “Al no ocurrir ello, vamos a disponer las sanciones económicas correspondientes, y en los próximos días serán notificadas”.