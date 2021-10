Tras el encuentro entre el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, con los referentes de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y representantes de las principales empresas de la industria de alimentos y bebidas, y artículos de limpieza, con el fin de terminar de elaborar una lista de precios que quedarán congelados por 90 días, algunos precios de la canasta básica se dispararon. Según el Centro de Estudios Económicos Scalabrini Ortiz (Ceso), la variación fue del 1.4%, siendo una de las más significativas durante el 2021.

“Nos sorprende esta variación, pero claramente está vinculado a los anuncios del nuevo secretario de Comercio, Roberto Feletti sobre el acuerdo de precios”, aseguró y dijo que cuando se analiza esto se tiene que pensar que lo que se habló entre las partes, ya que “debería ser retroactivo y si con eso se pretende, por parte de los formadores de precios que no haya acuerdo, es un motivo más para que el Gobierno tome las decisiones correctas”, dijo Celina Calore, referente del Ceso, en Sí 98.9. Finalmente la medida es retroactiva al primero de octubre para evitar esos aumentos.

A la vez, la especialista subrayó que “no hay motivos para que de una semana a la otra salten los precios de esta manera” y puso de ejemplo siete productos de los diez más demandados por los consumidores que pertenecen a la canasta básica, cono alimentos secos, frescos y bebidas, lo cual “es un argumento más para poder avanzar con este acuerdo de precios”.

En el detalle de qué alimentos fueron los que más se incrementaron, indicó que lideran los secos, como pastas, arroces y otros derivados con una marca del 1.8%, frecuentemente utilizados en la dieta de los sectores populares con ingresos menores. Otro rubro que sale de lo alimenticio, pero que se convierte en necesario es el textil que manifestó también un salto considerable en estas semanas con un 2.7% de aumento de sus artículos.

El relevamiento del centro de estudio se basa en las grandes cadenas supermercadistas, diferenciando los mercados de la economía popular donde suele dar muy por debajo de los índices que se manifiestan en estos comercios de grandes superficies. “La inflación de los precios es un amplia y excede los acuerdo de precios, debemos poner sobre la mesa también a quiénes les compramos servicios y bienes a la hora de elegir”, explicó.

Por otro lado, en un momento sin racionalidad de precios, donde cada supermercado pone los valores que pretende a los productos, Calore precisó que eso tiene una clara relación de cada cadena de supermercado con los acuerdos que entablan con las empresas a las que les compran, pero que además “tiene la posibilidad de ir jugando un poco con los precios, adquiriendo cierto productos más bajos y otros más caros, también viendo cómo funciona la competencia”.

La mirada de Feletti sobre el acuerdo de precios

“Queremos dejar en claro que no se trata de pensar siempre que en alimentos hay consumos suntuarios. Es el derecho de los sectores de ingresos medios, de los trabajadores y sectores humildes de poder consumir tranquilamente los últimos tres meses del año", dijo el funcionario.

Asimismo, dejó en claro que desde los empresarios no manifestaron "sorpresa" por este pedido de congelamiento. "Cuando yo planteo la aceleración de precios que se da en la primera quincena de octubre es incontrastable", señaló y puso como ejemplo subas de entre 10% al 25% en conservas, cafés, higiene personal, artículos de limpieza.

"Esto tiene que retrotraerse y estabilizarse por 90 días", dijo el secretario de Comercio Interior, y agregó que el congelamiento fomentará el consumo que los empresarios "van a poder aprovechar por cantidad y no por precios". "Muchas empresas han valorado la experiencia de Precios Cuidados porque les permitió colocarse en la góndola de un supermercado que no es fácil", agregó.

De la reunión de este lunes, consideró que hubo muchos representantes de las empresas que se mostraron a favor del acuerdo, por lo cual abrieron el período de 12 horas más para seguir analizando en detalle las listas. "Creo que tiene que haber vocación de acuerdo", puntualizó.

Por otro lado, negó que esto genere desabastecimiento de productos. "No tendría por qué haberlo. La capacidad instalada en Argentina es del 62%, es decir no hay necesidad de ampliarla. Hasta el 80% no tendría que haber estrangulamiento de problema de abastecimiento. Y segundo tienen la posibilidad de un mercado de consumo que se va a ampliar porque hay más gente en la calle y más movimiento", destacó.