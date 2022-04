Este jueves se cumplió una nueva jornada de paro de transportistas a nivel nacional y desde las terminales portuarias comienzan a advertir por las consecuencias que esta medida puede generar para el sector cerealero.

Luego de reclamar durante varios días por una convocatoria, la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra) mantuvo un encuentro el miércoles con referentes del Ministerio de Transporte a nivel nacional, pero no fue suficiente para acercar partes. La Federación insiste con que no pueden sostener las mismas tarifas en los fletes con los valores que les imponen las estaciones por el gasoil, pero desde el gobierno nacional sostienen que los aumentos que denuncian los transportistas no son tales y que no hay motivos para trasladar a costos.

En medio del conflicto, desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) reclaman una urgente solución al conflicto que mantiene paralizados los ingresos de camiones a puertos.

“Desde el lunes llevamos 740 mil toneladas que no ingresaron a los 19 puertos del cordón agroindustrial de Santa Fe y hay 50 barcos en espera más 20 que se van a sumar en estos días”, detalló a Si 98.9 Gustavo Idígoras, director de Ciara. Desde la cámara mantenían la expectativa por la última reunión entre las partes, pero ante el fracaso en las negociaciones, seguirán de cerca lo que ocurra en las próximas horas.

“Estamos insistiendo en que más allá de la tarifa se arme la mesa de abastecimiento. El gran problema es la escasez de gasoil. Si arreglamos la tarifa, dentro de tres días volvemos a tener un problema y se viene la cosecha”, agregó Idígoras.

Desde Ciara insisten con que se abra la posibilidad de encontrarle una alternativa a este conflicto a través de la sustitución energética. Específicamente plantean que se de lugar a la producción de biodiesel en mayor volumen y de aumentar el corte que se destina al gasoil.

“La mezcla era del 10% pero lo bajaron al 5%. Es dramático, porque el mundo está yendo a una transición energética, nosotros tenemos los insumos para hacer biodiesel pero no lo aprovechamos”, explicó el referente del sector aceitero.

Durante la reunión que mantuvieron con funcionarios nacionales, desde la Federación de Transportistas expusieron cómo se conjugan las problemáticas de precios y escasez. En diálogo con Si 98.9, Edgardo Aniceto de Fetra, detalló: “El gobierno aduce que el combustible no refleja el precio que nosotros reclamamos, pero eso lo tenemos comprobado. El precio oficial es de 114 pesos por litro, pero nosotros tenemos relevado que en distintos puntos del país está entre los 120 y 190 pesos”.

En las últimas horas transportistas y referentes del Ministerio de Transporte retomaron el diálogo para encontrarle una salida al conflicto.

La nota con Gustavo Idígoras: