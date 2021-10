El Jefe de Gabinete, Juan Manzur, defendió este jueves el congelamiento de precios y aseguró que el Gobierno "vigilará la competencia equitativa entre las empresas y actuará con todos los recursos de la ley para sancionar a las que no cumplan la resolución".

En su trinchera, la industria alimenticia aprieta al Gobierno y juega todas sus fichas. Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio, insistió con que existe la posibilidad de que se produzcan desabastecimientos producidos por el congelamiento de precios dispuesto por el Gobierno, algo que para el secretario Roberto Feletti fue una "amenaza" de los empresarios.

En Rosario, Sergio López, presidente de la Camarada de Supermercadistas de la ciudad, admitió que el programa llegó con la información un poco confusa y como fue una medida intempestiva, donde se esperaba algún acuerdo con la industria de la cual dependen ellos. “Siempre peleamos con ellos, en el buen sentido de la palabra, para acordar con los precios e informar a la Secretaría de Comercio todos los viernes los cambios en las listas de precios”, precisó el dirigente en una entrevista es SI 98.9.

"Es muy importante poder trabajar con las Pymes, las empresas locales, no siempre cerrarnos y estar atados a las grandes empresas con marcas reconocidas, entonces si esa empresa no te entrega ese producto, en la góndola no va a estar, por eso insistimos en que haya un alternativa. Insistimos muchas veces que no tienen que ser marcas, más bien productos referenciados" sugirió el empresario mercantil.

En las últimas semanas los supermercados recibieron listas de precios con aumentos, en el mismo orden que los meses anteriores: un 7% que fue informados a la secretaría de Comercio santafesina. En este contexto la industria alimenticia sigue agazapada y a la espera, todavía continúan las reuniones del sector con el Gobierno.

Como táctica para escapar a los programas, las empresas discontinúan sus productos para evitar los controles, una metodología habitual de los fabricantes argentinos. Suelen agregar denominaciones, achicar gramos o cambiar el código del producto lo que les genera también un conflicto a los comercios pequeños y medianos en el armado de sus stocks.

"Nosotros dependemos de la industria y si ellos nos bajan el precio, lo que nosotros queremos es vender, por suerte hay un universo grande de oferta por lo tanto el que se hace el vivo con los precios pierde. Lo que canta la verdad es la góndola", manifestó López quien dijo estar de lado de los consumidores, pero atado de pies y manos ante las decisiones macroeconómicas de las empresas, en su mayoría multinacionales.

La llegada del programa a Santa Fe y la mirada de Juan Marcos Aviano

Desde la secretaría de Comercio de la provincia, Juan Marcos Aviano informó en declaraciones radiales a Leo Ricciardino que “todavía no cuentan con información” oficial sobre el programa presentado con la Resolución 1050, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, con la que la Secretaría de Comercio Interior nacional que encabeza Roberto Feletti congeló los precios de casi 1500 productos hasta el 7 de enero tras fracasar -al menos parcialmente- las negociaciones que mantenía con representantes de los empresarios.

En este marco, Aviano dijo que esperarán la convocatoria de Nación para el Concejo Federal de Comercio Interior y adelantó que una vez puesto en marcha el programa “fiscalizarán de la misma manera que lo vienen haciendo con otras propuestas nacionales”, porque Nación “no cuenta con fiscalización en el interior del país”. Además que consideró como una medida necesaria el acuerdo de precios ante la falta de referencias y previsibilidad con la cual hoy se encuentran los consumidores al momento de hacer sus compras.

“Necesitamos poner un freno porque lo que venía desacelerándose en julio y agosto en septiembre no fue así ¿Impactó el resultados de las PASO?, puede ser, entonces estamos jugando en el plano político” analizó Aviano y dijo que desde su gestión provincial son muy serios y “no quieren una manipulación política”. “Esperemos que tanto desde el Gobierno como del lado empresario esté la posibilidad de volver a sentarse en una mesa para que efectivamente un sostenimiento de precios hasta fin de año se cumpla, es necesario para la Argentina”, exclamó sobre el final.