La reactivación de la industria, para crear empleo e impulsar el consumo, es uno de los puntos que se encuentran en discusión en la política nacional tras los resultados de las PASO. Mientras un sector del escenario político y económico piden pisar el acelerador, desde el otro destacan el crecimiento paulatino del movimiento en las fábricas argentinas.

"Creemos que estamos en crecimiento, pero es real que ese crecimiento no llega como tendría que llegar", analizó el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti, en diálogo con Ariel Bulsicco en Sí 98.9.

El empresario aseguró que "todos los meses se va incrementando el trabajo industrial registrado", aunque señaló que la suba de precios afectó al rubro.

En cuento a la interna en el Gobierno nacional, el vicepresidente de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) dijo: "Es un momento difícil, pero sabemos que pase lo que pase va a seguir la concepción de industrialización de la Argentina".

Por otro lado, Moretti hizo mención a la situación de Dow, la única fábrica de poliuretano del país: "Estamos muy preocupados desde el punto de vista industrial".

"Es una empresa que fabrica materia prima para todo proceso industrial, desde fábrica de colchones hasta la industria automotriz", indicó el dirigente y continuó: "A partir de la materia prima se producen muchos productos que se termina exportando".

Sobre la declaración de la empresa de utilidad pública, por parte de la Municipalidad de Puerto San Martín, y intervención de la Provincia y Nación en la búsqueda de soluciones, el vice de UIA expresó: "Me parece bien que el poder político lo haya tomado de esa forma". "No estamos en la época de otro gobierno donde te decían que si una empresa cerraba, no importaba porque la gente iba a otro lado", apuntó el empresario, en referencia a la gestión de Mauricio Macri.

"No es sencillo hacer una empresa como esta, no solo por la ingeniería sino por la capacitación de los trabajadores", concluyó Moretti.