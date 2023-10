El candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, sigue jugando con fuego en una situación cambiaria y económica compleja y acomodando la circunstancia a sus intenciones de dolarizar. Ahora pidió que no se ivnierta en pesos porque no vale “ni un excremento”.

Milei aconsejó que la gente no realice plazos fijos en pesos. “Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”, afirmó.

Vale recordar que hace menos de una semana dijo que “cuanto más alto esté el precio del dólar, más fácil es dolarizar". Esto fue tomado por otros espacios como una actitud de promover una corrida bancaria, lo que generaría hiperinflación.