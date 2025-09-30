En otra jornada marcada por la volatilidad cambiaria, Mercado Pago y Cocos Capital interrumpieron este martes la venta de dólar oficial, una operatoria que ambas plataformas habían impulsado en los últimos meses. La suspensión fue atribuida al Banco Industrial (BIND), proveedor de las divisas, que decidió cortar el servicio. Mientras tanto, el dólar oficial cerró a $1.400 en el Banco Nación, con una suba del 1,4% en la rueda.

“Por pedido de nuestro proveedor pausamos temporalmente dicha operatoria, pero seguimos operando dólar MEP con normalidad”, explicó Ariel Sbdar, CEO de Cocos Capital. En Mercado Pago la situación fue similar, lo que afectó a miles de usuarios que usaban estas plataformas como alternativa ágil para comprar dólares. Desde el sector financiero deslizaron que la decisión respondió a presiones regulatorias, aunque ninguna de las empresas involucradas brindó mayores precisiones.

El Banco Central negó oficialmente cualquier medida nueva y aseguró que “no hay ninguna novedad normativa”. Un vocero recordó que la compra-venta de divisas está limitada por ley a bancos y casas de cambio autorizados, y que las billeteras digitales no pueden canalizar operaciones de este tipo. “Se aclaró una interpretación errónea de la normativa”, reforzó el presidente del BCRA, Santiago Bausili, en una entrevista televisiva.

El funcionario también descartó que se trate de un regreso al cepo cambiario. “Es un rumor que algunos intentan instalar. No hay ninguna perspectiva de cambio de régimen. El sistema funciona bien y está calibrado para sostenerse”, señaló Bausili, quien además negó de plano que se planifique una devaluación tras las elecciones legislativas de octubre.

En el mercado, sin embargo, la lectura fue otra. Analistas interpretaron que la suspensión se inscribe en el proceso de desarme del “rulo” cambiario, que ya había sido restringido la semana pasada. Con el telón de fondo de un riesgo país en alza y bonos en caída, las dudas sobre el rumbo económico y cambiario seguirán marcando la agenda financiera en la recta final hacia los comicios.