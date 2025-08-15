La cooperativa apícola Cosar, integrada por más de 110 productores del centro y norte provincial, realizará la exportación de cinco contenedores de miel desde el Puerto de Rosario. La operación fue articulada en menos de 30 días junto al Ministerio de Desarrollo Productivo y marca un avance estratégico en el posicionamiento territorial de Santa Fe como plataforma de comercio exterior:

Desde 2002, Cosar exporta a mercados como Japón, Estados Unidos y Alemania. Con más de 32.000 colmenas activas y una producción anual de 800 toneladas de miel convencional y 20 toneladas de miel orgánica certificada, se posiciona como referencia nacional en calidad, trazabilidad y sostenibilidad. Opera en el Parque Industrial de Sauce Viejo bajo estándares internacionales auditados por Senasa y Assal.

Exportar por Rosario implica una reducción de 330 kilómetros respecto a Buenos Aires, mejora los tiempos de embarque, disminuye riesgos operativos y permite construir esquemas logísticos integrados en territorio santafesino.

“Esta oportunidad es fundamental porque el Puerto de Rosario nos da cercanía y flexibilidad en su operatoria”, destacaron miembros de COSAR.

Cooperativismo con impacto global

La cooperativa también se distingue por su modelo asociativo y su compromiso con la economía circular. Su planta de fraccionado permite envasar hasta 2.000 frascos por hora, destinados al mercado interno y externo. Cuenta con certificaciones como Fairtrade y Orgánico, y participa en redes de comercio justo y ferias internacionales como Apimondia.

“Este embarque no solo marca un nuevo capítulo para Cosar, sino que reafirma el modelo productivo que impulsamos desde el gobierno provincial: territorial, inclusivo, cooperativo y con mirada internacional”, señaló Facundo Ferraris, coordinador del programa de Fortalecimiento Apícola.