La Empresa Provincial de la Energía (EPE) confirmó la entrada en vigencia de un nuevo cuadro tarifario en todo el territorio santafesino, aplicable a los consumos registrados desde el 1° de agosto de 2025.

La medida quedó formalizada a través de la resolución N.º 684, publicada esta semana en el Boletín Oficial, y responde a modificaciones dispuestas por el gobierno nacional en el precio mayorista de la energía eléctrica, la potencia y el transporte.

Según el expediente, el ajuste tarifario traslada a las facturas el incremento en los costos de abastecimiento establecidos por el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que depende de la Secretaría de Energía de la Nación. Además, incorpora la actualización mensual del Valor Agregado de Distribución (VAD), mecanismo autorizado por el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe para cubrir los costos de operación, mantenimiento e inversiones en la red.

El cuadro tarifario vigente desde agosto contempla nueve categorías diferenciadas, según el nivel de ingreso de los hogares, las características geográficas de cada zona y el tipo de demanda:

Nivel 1: residenciales de altos ingresos

Nivel 3: residenciales de ingresos medios

Nivel 2: residenciales de menores ingresos

Segmentos especiales para zonas frías y localidades sin acceso a gas natural

Comercios, industrias y grandes demandas

Los valores del cuadro tarifario, diferenciados por segmento, se pueden consultar en la web oficial de la EPE.