La Asociación Titulares de Taxis Independientes (Atti) le solicitó al Concejo Municipal la habilitación para utilizar la tarifa nocturna durante todo el día, hasta que se actualice el valor del servicio.

La iniciativa de los taxistas llevaría la bajada de bandera de $918 a 1.176 y la ficha de 43 pesos a 49.

“Nosotros planteamos la tarifa tres (mayor y utilizada los fines de semana en la calle) pero acá hay que hacer algo porque los usuarios no pueden pagar el servicio y los propietarios asumir los gastos. Hay que encontrarle la vuelta”, indicó Mario Cesca, presidente de la Asociación Titulares de Taxis Independientes (Atti), en la reunión que los referentes del sector mantuvieron con los ediles, en el marco de la comisión de Servicios Públicos Concedidos.

Según señalaron desde Atti, la propuesta de extender la tarifa 3 durante las 24 horas se debe a “la crisis terminal que atraviesa el sector, producto de la grave situación económica, sumado a la magnitud con que ha escalado el problema de la inseguridad en la ciudad”.

“Nos vemos en la necesidad de aplicar algunos paliativos,con la finalidad de remediar en forma transitoria el cuello de botella en la que nos encontramos”, agregaron desde la asociación.

“Hay que sacarle el lastre al taxi y es lo que pedimos al Estado municipal aunque no solo depende del gobierno de Rosario, es una cuestión nacional, si no le buscamos la manera, el taxi no tiene solución, se muere”, concluyó Cesca.

Asistieron a la reunión de Servicios Públicos Concedidos que se realizó en el Anexo “Alfredo Palacios” este lunes, los ediles Julián Ferrero, de Ciudad Futura; Mariano Romero, del bloque Justicialista; Alicia Pino, de la bancada Socialista; Mariano Roca, de Arriba Rosario, y Anahí Schibelbein, de bloque Radical, quien estuvo a cargo de presidir la reunión.

En tanto, estuvieron presentes distintas organizaciones entre ellas el Sindicato de Peones de Taxis y Paradas Libres y la Asociación Titulares de Taxis Independientes (Atti).