Diversas organizaciones sociales brindaron su punto de vista sobre lo que sucede en el Potenciar Trabajo luego de las suspensiones en el programa determinadas por el Ministerio de Desarrollo Social. Eduardo del Monte de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) señaló a RosariopPlus.com que esta decisión del Gobierno es un claro alineamiento con las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Son medidas que no tienen un basamento lógico para ir hacia el trabajo genuino ni de trasparentar, es más bien un achique presupuestario para que el Estado disponga de dinero para cumplir con las metas que el FMI impuso”, dijo el histórico dirigente que consideró a la medida como “ajuste salvaje”.

Del monte dijo que quieren dar de baja a 160 mil personas cuando es al revés porque “hacen falta muchos puestos de trabajo” y señaló que esta medida “no se trata de un reordenamiento para darles a quienes más lo necesitan”.

El dirigente sostuvo que hay una salida para ello, pero que el dinero muchas veces se utiliza en otras cosas y a ellos los terminan tildado de “planeros”, cuando las grandes empresas reciben millones de dólares en subsidios estatales. “Ya hemos presentado varias propuestas de trabajo genuino, una de ellas es la creación de una empresa estatal constructora que trabaje en la construcción de viviendas populares, en un principio con dos millones de viviendas y que podamos de esa forma trabajar en convenio de ley quienes hoy participamos de estos planes”, apuntó el líder de la CCC.

Por su parte Mónica Crespo, referenta del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), tuvo duras palabras hacia la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz y dijo que esta decisión le resulta “una vergüenza” porque “hablamos de personas que están en la extrema pobreza y ese dinero representa una ayuda” dentro del marco de la economía informal en la que viven muchas de estas familias.

“La gente que cobra los Potenciar Trabajo no vive en las mismas condiciones que la ministra Tolosa Paz. Es gente que a veces no cuenta con un celular bueno y no tiene una cuenta de mail. A esta gente se la deja afuera, por eso creo que el Gobierno está hablando de cosas de otro planeta. A veces nosotros no damos abasto y encima hacen esto, que aseguro que no se lo vamos a permitir”, disparó la dirigente.

Crespo remarcó que entre los que se quedaron afuera en esta inscripción “están lo que no tienen nada” y que “son trabajadores, gente de los barrios populares donde falta el agua, donde hay hambre y sobran las balas”.

La postura del Gobierno sobre el recorte

Al evaluar los resultados de la auditoría sobre el Potenciar Trabajo, la ministra Tolosa Paz consideró que el relevamiento sacó a la luz gran cantidad de información que servirá para "direccionar el esfuerzo del Estado" con mayor precisión. La suspensión para ese universo de personas implicará un recorte del 50% del beneficio cuando cobren en febrero, aunque si verifican sus datos podrán acceder nuevamente a la totalidad del beneficio, que en marzo llegará a 33.871 pesos.

Esas 154.441 personas representan al 11% de la población relevada y podrían sumarse a las 2.243 titulares (menos del 0,3% de los destinatarios) que sufrieron en diciembre la baja del sistema por haber adquirido dólares ahorro y consumos en dólares con tarjeta de crédito.