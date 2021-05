En el marco del anuncio sobre la vuelta de las "carnicerías móviles" a los barrios tras una serie de acuerdos celebrados entre los municipios y el Ministerio de Desarrollo Social, los carniceros de Rosario expresaron su desacuerdo y tildaron la iniciativa de "descabellada".

"Me parece descabellado, como si en Rosario no hubiera suficientes negocios para vender carne. Los organismos de control, el intendente y la provincia tienen que estar atentos para que no ocurran estas cosas", mencionó a los medios José García, titular de la Asociación de Carniceros de la ciudad.

Cabe subrayar que la iniciativa, que busca acercar a consumidores y productores, se da en el marco del Plan General de Ferias del Ministerio, y se lleva adelante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en distintos puntos del conurbano bonaerense, en Rosario y en algunas ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires.

"Es lamentable que la gente tenga que comprar un producto tan delicado como la carne en una plaza pública. No hay una cadena de frio controlada porque de dónde sacan la energía. Si quieren beneficiarios a los pobres que pongan un negocio y si el gobierno quiere subsidiar esto que abra un galpón, que lo ponga en condiciones y que pague los impuestos", agregó García.

Por otro lado, hizo hincapié en la caída en las ventas que sufre el sector: "De diciembre a esta parte estamos en un 40 por ciento menos de ventas. El precio de la carne viene aumentando pero no lo hemos trasladado aun al público porque no queremos perder más ventas".