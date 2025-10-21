Llenar el tanque en Santa Fe ya cuesta más de $76.000
De enero a septiembre, el combustible aumentó un 24%, dos puntos por encima del alza general de precios, según un informe del Ceso.
El aumento del precio de los combustibles sigue golpeando el bolsillo de los santafesinos. De acuerdo con el último relevamiento del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso), entre enero y septiembre de 2025 la nafta subió un 24%, superando por dos puntos la inflación del mismo período.
Solo en septiembre se registraron al menos tres incrementos, lo que dejó un alza acumulada de casi 5% en el mes. En ese contexto, llenar un tanque de 50 litros de nafta súper costó $76.530, es decir, $13.700 más que a comienzos de año.
El panorama también es complicado para el transporte de carga. En el caso del gasoil común, un camionero santafesino debió desembolsar $56.035 para llenar el tanque, $11.515 más que en enero, lo que representa un aumento del 26%.
El informe señala que en octubre continúan las subas, lo que amplía la brecha entre la evolución de los precios de los combustibles y la inflación general.
Menos ventas y menos control
El incremento sostenido se da en un contexto de caída en las ventas. En Santa Fe, las operaciones de combustible bajaron 4% interanual y 10% respecto de agosto de 2023. En particular, las ventas de gasoil común al público retrocedieron 13% frente a agosto de 2024, mientras que la venta de nafta súper se mantiene en niveles similares.
A esto se suma un cambio normativo impulsado por el Gobierno Nacional: la derogación de la resolución 314/2016, que obligaba a las estaciones de servicio a informar cualquier modificación de precios dentro de las 24 horas de aplicada. Con esta decisión, las subas ya no deben ser notificadas oficialmente.