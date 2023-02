A fines de diciembre, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó un ajuste del 17,6% en dos tramos, a aplicarse en febrero (9,8%) y abril (7,8%). Pero ahora, a través de la Resolución 2494/2022 publicada a principios de enero en el Boletín Oficial, dio de baja ese incremento y fijó un tope de hasta 4% mensual en cuatro tramos. Así, el ajuste se aplicará de la siguiente manera: 4% en enero, otro 4% en febrero, 3,5% en marzo y 3,5% en abril, con un acumulado del 15%.

El primer aumento en las Licenciatarias de Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM) ya se aplicó el 1° de enero, un incremento en el valor de los precios minoristas de cualquiera de sus planes en la modalidad pospaga y/o mixta, en un porcentaje de hasta 4%; tomando como referencia sus precios vigentes al 31 de diciembre de 2022 y autorizados mediante Resoluciones Enacom.

Ahora desde el 1° de febrero, las prestadoras aplicaron un nuevo incremento en un porcentaje de hasta el 4% sobre los mismos precios, tomando como referencia los valores actualizados de acuerdo a lo dispuesto por el ente.

Además, a partir del 1° de marzo, las prestadoras aludidas podrán aplicar un nuevo incremento de hasta 3,50% sobre los mismos precios, mientras que desde el 1° de abril correrá un aumento similar.

Los incrementos incluyen los Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM), así como también a las de Servicios de Valor Agregado de Acceso a Internet (SVA-I), Servicios de Telefonía Fija (STF), Servicios de Radiodifusión por Suscripción mediante vínculo físico o radioeléctrico (SRSVFR) y Servicios de Comunicación Audiovisual de Radiodifusión por Suscripción mediante vínculo satelital (DTH).

Franco Balzaretti, delegado provincial del Ente Nacional de las Comunicaciones (ENACOM) informó a RosarioPlus.com que desde su cartera lo que se hace es “marcar un límite” a cada una de las empresas prestatarias de servicios de internet, cable y telefonía móvil. “En el caso que reciban un aumento mayor al acordado por Enacom se debe hacer un reclamo para que la empresa devuelva la diferencia y si no lo devuelve se pasa a una denuncia con expediente a la empresa”, explicó.

Lamentablemente, las empresas no suelen cumplir con estas decisiones debido a su situación dominante en el mercado. El caso más visible son las compañías del Grupo Clarín, que tienen en este rubro casi el 75% del servicio, siendo casi un monopolio en materia de telecomunicaciones.

El pulpo mediático logró en 2021 de parte de la Cámara Contencioso Administrativo Federal una medida cautelar en contra del DNU 690, que declaró servicio público y congeló los precios de Internet, telefonía y televisión paga (por cable y satelital). Avalada en 2022 por la Corte Suprema de Justicia, que le permitirá a los prestadores de servicios de telecomunicaciones seguir evitando la determinación del gobierno y fijar tarifas a su antojo.

El artilugio legal consistió en denegar el recurso de queja porque no refiere a una sentencia definitiva sino contra una medida cautelar. De este modo la Corte –para quien no existen los plazos- no se pronunció sobre la cuestión de fondo, pero al rechazar los recursos de queja presentados por el Enacom.

“Este tema está apelado, pero no resuelto, todos los trámites que ingresaron hasta hoy por Enacom deben cumplirlos y, en el caso de no cumplirlos, en el momento que la Corte lo disponga van a tener que devolver absolutamente todo a todos y por eso es tan importante que le gente reclame”, dijo Balzaretti.

“La Justicia nos dice que no debemos controlar este servicio por que lo presta una empresa privada, sin embargo la importancia que tomó internet y la telefonía móvil en estos años hace que se reconsideren esas miradas, hoy este servicio más que un lujo es una necesidad. No puede ser que mucha gente se vea imposibilitada de tener el servicio porque los aumentos son astronómicos o en todo caso no tengan directamente la prestación porque hay zonas donde no invierten y no se respetan estas prestaciones básicas”, manifestó

Finalmente señaló que los aumentos que se dieron en 2022, el funcionario dijo que no superaron el 45% y fueron escalonados como los planteados para este 2023.