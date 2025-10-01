La compañía Litoral Gas confirmó que a partir de este miércoles entrará en vigencia un nuevo cuadro tarifario en toda la provincia de Santa Fe. La actualización de precios, que fue autorizada por el Gobierno nacional a través de la resolución Nº 723, impactará en las facturas de octubre de los clientes residenciales, comerciales y de las industrias pymes.

Se proyecta que el 75% de los hogares santafesinos abonarán facturas que se ubicarán entre los $20.000 y los $22.000, según detalla un comunicado oficial.

Esta estimación final dependerá directamente del nivel de segmentación energética (RASE) al que pertenezca cada usuario. No obstante, la compañía aclaró que el efecto de la suba "se verá compensado por la reducción de consumos a partir del inicio del período estival".

En el caso de los clientes que residen en localidades cubiertas por la ley de zona fría, la factura final será significativamente menor. Para este segmento, el monto a pagar se ubicará en el orden de los $15.000.