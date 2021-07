El Senado aprobó la semana pasada el nuevo marco de producción de biocombustibles, por 43 votos a favor y 19 negativos. La nueva norma tendrá vigencia hasta el 2030 y propone una reducción un corte del 5% para el gasoil y el biodiesel, y del 12% entre naftas y bioetanol. El sector empresario ya mira con mala cara.

En dialogo con Sí 98.9, Axel Boer, referente empresario del sector de los biocombustibles, advirtió que la nueva norma hará que muchas empresas del rubro deban ir a la quiebra o en el mejor de los casos tener que reducir su planta de trabajadores. La baja considerable en los cortes de combustibles que propone la flamante norma impactaría sobre todo en las pymes productoras de este insumo.

Santa Fe es una de las mayores productoras y con esta norma “sería una de las más afectadas”, según indicó el empresario que luego consideró a la ley como negativa desde todas sus aristas, ya sea por su impacto en el medio ambiente, como en las empresas, donde los más perjudicados serán los trabajadores. “Es por eso que ante la baja en la producción, una compañía va a necesitar menos manos de obra”, insinuó.

Boer dijo además que ahora esperan ver cómo va a ser la reglamentación porque hubo un compromiso del Secretario de Energía, Darío Martínez para dialogar con las empresas. “Es muy raro promover un sector deduciendo a la mitad la obligatoriedad de mezcla de biodiesel”, clamó después. “En un país como Argentina tenemos que apuntar a los biocombustibles”, añadió.

Según narro, previamente el porcentaje de corte era del 10% en una facultad delegada del Congreso sobre la Secretaría de Energía. Esta ley por los próximos años establece un corte del 5% con probabilidades de bajarlo al 3%. Y expreso que en las razones de la ley los argumentos fueron forzados. “Cada punto de corte que se baja se reemplaza con gasoil y nafta importada en el caso del biodiesel y del bioetanol. Decir que esto apuntala el empleo pyme, yo no lo creo”, precisó en tono de duda.

Problemas de las pequeñas empresas con la nueva Ley

Boer sostuvo que la ley no pasó por la Comisión de Medio Ambiente de ninguna de las Cámaras, cuando los biocombustibles deberían ser un tema ambiental. “Esto tiene que ver con el sector de importación de combustibles porque todos estos productos se reemplazan con productos importados”, aseguró y agregó: No es una ley buena, es la ley posible sostienen algunos senadores. Me pregunto entonces por qué no vamos a una ley buena en vez de una posible si tenemos todas las herramientas para discutirla”.

En concordancia indicó que por este camino se va a una concentración del mercado en pocas manos ya que las grandes empresas del rubro se están quedando con los emprendimientos pymes. En ese sentido expresó que nuestro país juaga a contramano del mundo que hoy busca reducir las emisiones contaminantes y aquí se baja el corte para agregar combustible fósil que además es importado.

Los pormenores de la flamante norma

El proyecto establece una reducción un corte del 5% para el gasoil y el biodiesel, y del 12% entre naftas y bioetanol. En el caso del combustible elaborado a base de caña de azúcar, los volúmenes deberán ser del 6%de la mezcla mínima obligatoria, y el mismo porcentaje para el bioetanol a base de maíz. La iniciativa busca reemplazar el régimen que rige en el país desde hace quince años, que venció en mayo pasado y que fue extendido temporalmente por el Poder Ejecutivo.

Un punto del proyecto que genera debate, es el artículo que implica que la Secretaría de Energía podrá "elevar el referido porcentaje mínimo obligatorio cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales y/o razones ambientales o técnicas".

De forma inversa, el corte podrá reducirse hasta el 3% "cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiesel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor, o ante situaciones de escasez de biodiesel por parte de las empresas elaboradoras".

Con respecto a la sustitución de importación, el proyecto establece que la autoridad de aplicación puede adoptar los medios para lograr ese objetivo "con el objeto de evitar la salida de divisas, promover inversiones para la industrialización de materia prima nacional y alentar la generación de empleo".

En ese aspecto, la iniciativa fija que las empresas de biocombustibles que decidan abastecer dichas mezclas deberán garantizar la provisión de los productos en cuestión. En caso contrario, podrían ser sancionadas por la autoridad de aplicación.

El proyecto, por su parte, mantiene beneficios impositivos al fijar que el biodiesel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2).

