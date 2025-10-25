La Asociación para la Pequeña y Mediana Empresa (APYME) presentó el segundo informe del Observatorio de Importaciones y denunció que el sector llegó a una “situación preocupante” tanto por el crecimiento sostenido de las importaciones como por la pérdida de empleo industrial en Santa Fe.

En cuanto a las importaciones, el relevamiento destacó que el mayor incremento se concentra en bienes finales o de consumo, con un aumento del 86% respecto de enero de 2024, frente a un 27% en los bienes intermedios. “La distinción es clave porque la importación de insumos o bienes intermedios puede ser positiva para una mayor producción local. En cambio, la importación de bienes finales o de consumo compite con las empresas locales”, indicaron desde APYME.

En las cadenas relevadas por el Observatorio, como línea blanca, automotriz y calzado, las importaciones acumuladas en los primeros ocho meses de 2025 son 78,5% superiores a las registradas en 2024 y 37,5% superiores a 2023. Las cadenas relevadas tienen un peso clave en la industria nacional. En cantidades importadas representan el 8,8% del total y, en términos de valor de las importaciones, implican el 27,4% de la producción argentina, es decir, casi un tercio.

Por otro lado, el empleo registrado en Santa Fe se ubica 2% por debajo de los niveles de noviembre de 2023, lo que equivale a 12.456 trabajadores menos. “Hay sectores donde la caída es más profunda. La industria manufacturera explica el 53% de la pérdida de puestos de trabajo en la provincia, con un 4,8% menos de empleo”, remarcaron.

Las cadenas relevadas por el Observatorio presentan una merma aún mayor, en torno a una caída del 5,8% respecto a noviembre de 2023 y una pérdida de 3.145 trabajadores. La relevancia de estas cadenas dentro del empleo provincial es grande: representan el 8,2% del empleo total y el 39% del empleo manufacturero.

“Un dato importante: donde más se destruye el empleo es en empresas de mayor tamaño. Las grandes empresas tienen un 9,2% menos de trabajadores, las pequeñas 6,8% y las medianas 2,3%. Una posible explicación es que a las empresas de menor porte les cuesta más encontrar trabajadores capacitados, así como formarlos, por lo que hacen un mayor esfuerzo en retenerlos aún en contextos económicos adversos”, alertaron desde la entidad.

Las cadenas que más reducción de personal presentan respecto a noviembre de 2023 son línea blanca (832), maquinaria agrícola (730), automotriz (708) y materiales para la construcción (530). La cadena de maquinaria agrícola registra el mayor descenso en la cantidad de trabajadores respecto al primer informe hecho por el Observatorio, con 352 trabajadores menos.

Asimismo, desde noviembre de 2023, en la provincia hay 2.020 empresas menos, de las cuales 225 son manufactureras y 82 pertenecen a las cadenas relevadas por el Observatorio. La cantidad de empresas grandes se redujo un 9,1%, las pequeñas un 5,2% y las medianas crecieron 2,4%. Las cadenas que más unidades productivas han perdido son materiales para la construcción (19), maquinaria agrícola (16) y calzado (15). Además, cerraron 12 empresas de línea blanca, lo que representa el 18,5% del total provincial.

“Al igual que en los datos de empleo, el principal determinante de la cantidad de unidades productivas es el nivel de actividad, pero la apertura importadora es un elemento agravante que contribuye a la caída”, concluyeron desde APYME.

El Observatorio de Importaciones de APYME monitorea el impacto de las importaciones en la economía santafesina y sus sectores productivos, y ofrece una herramienta técnica de análisis, anticipación y apoyo a la política pública, que permite: