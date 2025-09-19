Las prepagas confirmaron nuevos aumentos para octubre: de cuánto serán
Las empresas de medicina prepaga confirmaron, este viernes, los aumentos en su diferentes planes para octubre y en algunos casos el incremento supera al índice de inflación del último mes.
En base a los valores de las cuotas de los planes de salud declarados por las Entidades de Medicina Prepaga (EMP), los incrementos se ubicaron entre el 1,1% y el 2,4%, según la compañía, la región del país, la edad del usuario, etc. En promedio, los aumentos están en torno al 1,9%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) comunicado por el Indec para agosto.
Cabe recordar que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) derogó la Resolución 2400/2023 y aprobó un nuevo marco regulatorio para los contratos entre entidades de medicina prepaga, agentes del seguro de salud y usuarios. La medida fue confirmada a través de la publicación de la Resolución 1725/2025 publicada este viernes en el Boletín Oficial.
El aumento en cada prepaga será el siguiente:
- Swiss Medical: 1,90%
- Hospital Italiano (diferencia planes con y sin copagos): promedio 1,1%
- OSDE: 1,85% (2,30% en región Patagonia)
- Medifé: 1,90%
- Galeno: entre 1,90% y 2,40% (según el plan)
- Medicus: 1,92%
- Avalian: 1,9%
- Luis Pasteur: 1,9%
- Omint: entre 1,9% y 2,3% (según el plan)
- Hospital Alemán: 1,90%