Las empresas de medicina prepaga confirmaron, este viernes, los aumentos en su diferentes planes para octubre y en algunos casos el incremento supera al índice de inflación del último mes.

En base a los valores de las cuotas de los planes de salud declarados por las Entidades de Medicina Prepaga (EMP), los incrementos se ubicaron entre el 1,1% y el 2,4%, según la compañía, la región del país, la edad del usuario, etc. En promedio, los aumentos están en torno al 1,9%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) comunicado por el Indec para agosto.

Cabe recordar que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) derogó la Resolución 2400/2023 y aprobó un nuevo marco regulatorio para los contratos entre entidades de medicina prepaga, agentes del seguro de salud y usuarios. La medida fue confirmada a través de la publicación de la Resolución 1725/2025 publicada este viernes en el Boletín Oficial.

El aumento en cada prepaga será el siguiente: