El consumo de servicios públicos en Santa Fe registró en mayo una baja del 11,1% respecto al mismo mes del año pasado, según los datos oficiales del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec).

En términos desestacionalizados, la caída mensual fue del 1%, mientras que la tendencia-ciclo mostró un descenso del 1,3% frente a abril de 2025.

El Índice de Servicios Públicos (ISP) abarca electricidad, gas y agua; transporte de pasajeros; transporte de carga; y peajes. Todos mostraron retrocesos interanuales: electricidad, gas y agua: -11,5%; Transporte de pasajeros: -9,6%; Transporte de carga: -11,9%; Peajes: -11,8%.

En la comparación mensual desestacionalizada, también se observaron bajas: electricidad, gas y agua (-1,2%), peajes (-0,9%) y transporte de pasajeros (-1,4%). La única excepción fue el transporte de carga, que tuvo un repunte del 12,1%.

Respecto al índice tendencia-ciclo, la demanda de electricidad, gas y agua volvió a marcar números en rojo (-1,5%); transporte de pasajeros retrocedió 0,4%; peajes, 1%; y transporte de carga, 2,8%.