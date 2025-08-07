La provincia aún no recupera miles de empleos y los salarios siguen cayendo

La Bolsa de Comercio de Santa Fe informó este miércoles que la actividad económica provincial "comenzó a mostrar señales de desaleración" tras registrarse el tercer mes consecutivo con números en descenso.

Lo señaló en su informe del Centro de Estudios y Servicios, publicado mensualmente desde hace 19 años, dode remarcó la preocupación por "una silueta a la baja que se acentúa mes a mes".

Es que la curva venía en alza desde marzo de 2024, momento en que se había toca piso con números similares a los de mayo de 2020 pero desde cuando se registraba un alza constante que se frenó hacia principios de este año, ya que de marzo en adelante los números se muestran a la baja.

La actividad económica es medida por la BCSF a partir de un índice que contempla ocho variables: empleo registrado, demanada laboral, sueldos en mano, ventas de supermercados, patentamiento de vehículos nuevos, consumo de cemento, impuestos provinciales y producción industrial. De ellos, en mayo, "sólo uno obtuvo una variación mensual positiva, uno se mantuvo prácticamente neutral, y los restantes seis disminuyeron".

Sobre el empleo registrado, se señaló que Santa Fe registró "una nueva variación levemente positiva de 0,3%, impulsados fundamentalmente por el sector privado", aunque se aclaró que faltan recuperar 3.700 puestos para volver a valores de septiembre de 2023.

Asimismo se destacó que la demanda laboral registró "la quinta caída mensual consecutiva", y que, en la comparación interanual, "la serie se trasladó al terreno negativo luego de ocho variaciones positivas consecutivas". La demanda laboral se mide en base a "las expectativas empresarias para incrementar el personal en la provincia de Santa Fe".

El salario real también viene perdiendo fuerza. En el informe se mencionó que las remuneraciones reales, que se elabora a partir del "poder adquisitivo de los asalariados registrados", observan una caída del 1,6%, "lo que implica un acumulado neto negativo para los primeros cinco meses del año".

Más números

El resto de los índices medidos en el informe de actividad económica provincial que elabora la Bolsa de Comercio de Santa Fe registraron los siguientes números: