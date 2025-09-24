La Municipalidad de Rosario, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat y el Servicio Público de la Vivienda y Hábitat (SPVyH), y el Colegio de Abogados de la 2da. Circunscripción de la ciudad firmaron este martes un convenio de colaboración que permitirá la incorporación de profesionales del derecho con la finalidad de fortalecer el área de asuntos legales y jurídicos del Centro Social de Asesoramiento en Alquileres (CASA), dependiente de la Subsecretaría de Hábitat.

En este contexto, el convenio se asienta en las bases de un sistema de voluntariado de práctica laboral ejercida por abogados cuya matrícula no tenga una antigüedad mayor a tres años. La selección de profesionales estará a cargo en forma conjunta entre el Colegio de Abogados de la 2da. Circunscripción y el SPVyH. El asesoramiento es tanto para propietarios e inquilinos, si bien la mayor cantidad de consultas las recibimos de inquilinos

A su vez, la iniciativa favorecerá a nuevos profesionales que podrán realizar sus primeros pasos en el mundo laboral en distintas áreas del SPVyH y, particularmente, en el Centro de Asesoramiento Social de Alquileres.

De este modo, desde el 1° de octubre de este año, los profesionales que formen parte de este voluntariado comenzarán a prestar servicio de asesoramiento legal gratuito y, en general, a brindar información a los ciudadanos relativa a la temática locativa.

El acto de firma del acuerdo tuvo lugar en las instalaciones del Colegio y contó con la participación del secretario de Desarrollo Humano y Hábitat, Nicolás Gianelloni; la subsecretaria de Hábitat, Josefina del Río; autoridades del Servicio Público de la Vivienda (SPVyH), como el vicepresidente Ignacio Noble, el director general jurídico Julián Crotti y la directora general administrativa Natalia Mansilla. Así como representantes del Colegio de Abogados de la 2da. Circunscripción, entre ellos Lucas Galdeano (presidente), Juan Manuel Fascia (secretario), Natalia Arancibia (tesorera) y Joel Ponce De León (coordinador de delegaciones).

CASA: Centro de Asesoramiento Social en Alquileres

El Centro de Asesoramiento Social en Alquileres es un espacio que ofrece a los inquilinos/as, propietarios/as, garantes y administradores de consorcios un servicio de asesoramiento legal gratuito en materia de alquileres.

De la misma manera, el CASA crea posibilidades de acceso a un contrato formal de alquiler para generar igualdad de oportunidades en el derecho a una vivienda digna.

Se trata de un centro de asesoramiento al que asisten - principalmente - las familias, los trabajadores y los estudiantes que tienen dificultades económicas para afrontar los gastos de un nuevo contrato, renovación, mudanza y que no cuentan con garantías propietarias y/o requieren orientación sobre trámites administrativos.

Entre los trámites administrativos que ofrece el CASA, cabe destacar el asesoramiento jurídico gratuito para inquilinos y propietarios. Quienes solicitan sus servicios, también, tienen la posibilidad de acceder a garantías bancarias de alquiler o fianza bancaria y a los préstamos personales para gastos iniciales derivados de un contrato de alquiler, los cuales se otorgan a través del Banco Municipal a tasa conveniente y se denominan créditos "Hoy Alquilo".

El Centro de Asesoramiento Social en Alquileres funciona de lunes a viernes, en el horario de 9 a 16, en el Centro Municipal Distrito Centro, ubicado en Av. Wheelwright 1486.