La mejor herramienta de organización para psicólogos

Organizarse bien tanto personal como profesionalmente siempre es complicado, pero de todas formas, necesario, ya que una vez que se comienza a ser organizado se pueden lograr y recordar muchas cosas más fácilmente. Si eres un psicólogo o psicóloga que trabaja sin relación de dependencia o en estudios de psicología en conjunto con unos pocos más, seguro que sabes de esto.

Para comenzar a organizar tus sesiones de terapia mucho mejor, te recomendamos una nueva herramienta muy útil que brinda la tecnología, más inteligente y que facilitará todos los procesos que hoy se realizan manualmente: las agendas online. Aquí te contaremos todo lo que debes saber de ellas, te recomendaremos una y te diremos por qué te conviene más comenzar a utilizarla.

¿Qué es una agenda online?

Para comenzar, te sacaremos todas las dudas principales acerca de qué es y cómo funciona este tipo de herramienta virtual de organización.

Una agenda en línea es similar a lo que sería una agenda física en papel, con la diferencia de que justamente como lo indica su nombre, la misma se encuentra alojada dentro de dispositivos tecnológicos de forma digital.

La mayoría de las agendas están en formato de software de plataformas, apps o programas instalados a los que se pueden acceder desde computadoras, tabletas o teléfonos celulares. Algunas de ellas ofrecen servicios básicos de prueba o totalmente gratis pero no terminan siendo tan completos como los que se ofrecen de forma paga, de todas formas no son muy costosas ya que de lo contrario nadie las usaría.

¿Cuál es una de las mejores agendas en línea que puedes encontrar?

Si eres psicólogo, tanto sin relación de independencia (es decir que trabajas por cuenta propia con tu propio consultorio) como en relación de independencia en algún tipo de institución o estudio, te servirá comenzar a utilizar la agenda en línea que ofrece AgendaPro.

AgendaPro tiene la posibilidad de funcionar como un software para psicólogos en forma de gestión integral en el cual podrás gestionar todos tus ingresos, horarios, turnos e información de los pacientes en un mismo sitio de una forma totalmente segura. La misma se encuentra disponible en español para países como Argentina, Colombia, México y Chile y ofrece una versión de prueba.

Se puede acceder desde iPhone, teléfonos y tabletas Android, iPads, la web, Cloud o SaaS. Además, cuenta con otros tipos de funciones avanzadas de marketing y de gestión del negocio o profesión.

¿Cómo pueden beneficiarte como psicólogo este tipo de agendas?

Comenzar a utilizar este tipo de agendas como psicólogo, además de todo lo que mencionamos previamente, puede brindarte muchos beneficios diferentes, dentro de los cuales se encuentran los siguientes:

- Se puede actualizar y utilizar en cualquier horario del día.

- Si tienes que borrar algo en ella no verás restos feos de tinta o corrector como los que quedan en las agendas físicas.

- Tienes la posibilidad de que tus pacientes reserven sus propios horarios de forma online.

- Puedes encontrar las fichas clínicas, los horarios y demás información todo en un mismo sitio en línea.

- No te la olvidarás nunca, ya que la puedes tener constantemente en el celular.

- Te posibilita realizar un control total de ingresos junto con una calculadora de forma más organizada en un mismo lugar.

- Vas a evitar que tus pacientes falten ya que es más organizada y puede generar recordatorios.

¿Para qué otro tipo de personas también sirve esta herramienta?

Por otro lado, este tipo de agendas en línea no son de uso únicamente para psicólogos, sino que son perfectas para otros tipos de profesionales y rubros que trabajen con diferentes horarios, reserva de turnos, ingresos y egresos, diferentes profesionales y servicios en un mismo sitio, etc. Por ejemplo, puede serle de gran utilidad a salones de estética, instituciones de salud, peluquerías, agencias de turismo, barberías, spas, sitios de deportes o negocios, centros de belleza y bienestar, etc.

En conclusión, comenzar a utilizar la herramienta de las agendas en línea como psicólogo y como otro tipo de profesional que también trabaje con la reserva de turnos, contribuye a una mejor organización. Además, cuenta con otro tanto de funciones inteligentes, que con las agendas físicas, no se te ocurrirá ni soñar.