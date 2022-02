Muchas veces, las prácticas de las grandes empresas de alimentos pueden complicar a los más pequeños. En este caso, la marca número uno de gaseosas del mundo, Coca-Cola, perjudica, no a la competencia directa sino indirectamente a los comercios pequeños de la región.

“La primera marca de gaseosa hace más de un mes y medio que no entrega productos, discontinúa, tiene faltantes. Hacía más de diez días que no recibía la versión de 1,5 litros, que es la que más se vende”, contó en Sí 98.9 Juan Milito, referente del Centro Unión Almaceneros.

Sin embargo, sostiene que el problema es más grave. “Cuando se habla con el gerente regional, nos dice que no tienen más capacidad para abastecer. Uno le plantea que esa falta de capacidad nos puede pasar a nosotros en un comercio de barrio, no a ellos. Dicen que lo plantean a nivel mundial, pero necesitan 10 años de consumo para poner una planta nueva”.

Milito sostiene que de esa forma no suman trabajadores de planta, ni expendedores, ni transportistas. “Le decimos al Gobierno que el tema es más profundo porque el abastecimiento no es parar la producción o algo transitorio. Esta gente no quiere producir más para no generar puestos de trabajo ni invertir”, cuestionó el dirigente almacenero.