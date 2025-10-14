En línea con las proyecciones de las consultoras privadas, la inflación de septiembre fue del 2,1%, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato representa una leve aceleración respecto al mes previo y se dio en un contexto de alta volatilidad en el mercado cambiario tras la derrota electoral de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires.

Con este registro, la inflación acumulada en lo que va de 2025 alcanzó el 22%, mientras que la variación interanual se ubicó en 31,8%.

Entre los rubros que más impulsaron la cifra mensual se destacan Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, y Educación, ambos con una suba del 3,1%, seguidos de cerca por Transporte con un 3%. En el caso de la educación, el incremento anual ya asciende al 62,2%, más del doble del promedio general.

Por debajo del índice general se ubicó Alimentos y bebidas no alcohólicas con un 1,9%, aunque sigue siendo el rubro de mayor incidencia en la medición mensual. También mostraron incrementos moderados Salud (2,3%), Comunicación (2,2%), y Bienes y servicios varios (2,1%).

En contraste, otros sectores que venían mostrando alzas marcadas, como Recreación y cultura (1,3%) y Restaurantes y hoteles (1,1%), desaceleraron su ritmo en septiembre.

El informe del INDEC se conoció tras semanas de presión sobre el tipo de cambio, especialmente después de que el dólar oficial alcanzara el techo de la banda cambiaria tras las elecciones bonaerenses, alimentando temores de un posible traslado a precios que, por el momento, parece haber sido contenido.