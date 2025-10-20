La industria provincial no repunta y depende cada vez más de la molienda de soja

La industria de Santa Fe volvió a mostrar señales de estancamiento en agosto de 2025. El nivel de actividad cayó 0,6% interanual, a pesar del bajo punto de comparación del año pasado, y en el acumulado de los primeros ocho meses apenas se observa una mejora parcial de 4,5%. Aun así, la producción industrial se ubica 10,1% por debajo de los niveles de 2022, según el índice elaborado por la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE).

El dato más relevante es que sin el resultado excepcional del complejo sojero –que creció 21,5% en molienda y 18,4% en producción de aceite–, la industria hubiese sufrido un retroceso del 6,1% en agosto. El 70% de las ramas industriales analizadas registró bajas interanuales, incluso aquellas que ya habían caído en 2024.

La debilidad del sector se explica por múltiples factores: mayores costos financieros asociados a la incertidumbre económica (la tasa Badlar saltó del 38% al 58%), caída del 8,6% en las exportaciones industriales (MOI), incremento de 43,3% en las importaciones de bienes y, principalmente, el deterioro de la demanda interna. De hecho, el 51% de las empresas declaró que sufrió una cartera de pedidos por debajo de lo normal.

Las actividades con mayor incidencia negativa fueron la siderurgia (-1,72 puntos porcentuales), vehículos automotores (-1,12 p.p.), productos de metal (-0,84 p.p.), maquinaria agropecuaria (-0,69 p.p.), productos metálicos para uso estructural (-0,30 p.p.) y autopartes (-0,29 p.p.). En contraste, la molienda de oleaginosas aportó +4,34 p.p. y, más atrás, lácteos (+0,46 p.p.) y carrocerías y remolques (+0,24 p.p.) mostraron contribuciones positivas.

La situación sectorial es amplia: carnes, fiambres, galletitas, bebidas, textiles, indumentaria, cuero, calzado, detergentes, caucho, fundición, metalúrgica, maquinaria y automotriz acumularon bajas pese a haber retrocedido también el año pasado.

La siderurgia fue uno de los sectores más castigados: la producción de acero cayó 19,2% interanual y los laminados 24,3%. La producción de agosto fue la más baja en 17 años. El sector metalúrgico en su conjunto se contrajo 9% y el 73% de sus ramas mostró menor actividad.

En el frente externo, las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario crecieron 4% en volumen, pero solo 1% en valor. En las MOI, los envíos cayeron 11,4% en volumen, aunque subieron 5,4% en precio, lo que refleja un deterioro de la competitividad.

El empleo industrial privado a nivel nacional cayó 0,9% interanual en junio, el peor dato en 16 meses consecutivos de destrucción de puestos de trabajo. Los sectores más afectados fueron textiles, metalmecánica y automotriz.

La demanda de energía eléctrica industrial también confirmó el freno: cayó 4,9% interanual en agosto y acumuló un retroceso de 1,3% en ocho meses. Las siderúrgicas consumieron 6,6% menos energía y el complejo oleaginoso, 3,1% menos.

En síntesis, la industria santafesina depende cada vez más del complejo sojero para evitar una recesión más profunda. La fragilidad del mercado interno, la presión financiera, la caída del empleo y la pérdida de competitividad exportadora dibujan un escenario de alta preocupación para el sector productivo.