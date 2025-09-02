La economía de Santa Fe volvió a mostrar señales de enfriamiento. En junio de 2025, el Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica (ICA-SFE), elaborado por la Bolsa de Comercio, registró una baja mensual del 0,6%.

Aunque en la comparación interanual aún se mantiene en terreno positivo (3,2%), los últimos cuatro meses acumulan una contracción del 2,6%. El informe advierte que, si la tendencia continúa, las proyecciones de crecimiento anual podrían quedar comprometidas.

El informe atribuye la contracción a la política cambiaria, la apertura de importaciones y la volatilidad de las tasas de interés, factores que afectan tanto a empresas como a trabajadores. A eso se suman los precios internacionales desfavorables para el agro y la suba de costos internos.

La economía santafesina volvió a caer y se resienten salarios y empleo

El único indicador que mostró un leve repunte fue el de puestos de trabajo registrados, que aumentaron 0,2% en junio. Sin embargo, la recuperación sigue siendo débil: apenas 0,4% interanual.

En paralelo, la demanda laboral cayó 1,2% en el mes y casi 10% respecto del año pasado, lo que refleja menos oportunidades de empleo en el mercado formal.

Las remuneraciones reales (salarios) retrocedieron un 1,1% en junio, lo que significa una pérdida directa de poder de compra para los trabajadores. Si bien en la comparación anual todavía se ubican 8,4% por encima, el retroceso de los últimos meses enciende alarmas sobre la capacidad de sostener el consumo.

Las ventas en supermercados (el consumo) cayeron 0,9% respecto a mayo y siete de los once rubros analizados mostraron retrocesos. El dato confirma que el bolsillo de las familias santafesinas sigue bajo presión.

La economía santafesina volvió a caer y se resienten salarios y empleo

Industria con freno

La producción industrial también mostró una caída del 0,1%. El crecimiento que a fines de 2024 rondaba el 20% interanual se redujo a apenas 2,4% en junio de 2025.

El consumo energético de las fábricas confirma la retracción: el gas industrial cayó 24,2% interanual y la electricidad industrial encadenó siete meses seguidos de baja.

En paralelo y este mismo martes, el CIARA informó que la molienda de soja “en julio se redujo a 3.782 millones de toneladas, (con) una caída de 273 mil toneladas con respecto a junio”.

Se agregó que el ingreso de divisas en agosto “fue de 1.818 mil millones de USD, con una caída del 55% en comparación con julio”.