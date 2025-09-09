El Gobierno de Santa Fe hizo el sorteo número 14° de su programa Créditos Nido, financiado junto con el Banco Municipal de Rosario. Este martes fue el turno de los inscriptos de los departamentos Garay, 9 de Julio, Belgrano, San Cristóbal, San Javier, Vera, Caseros, Iriondo, San Jerónimo, San Justo, Constitución, San Martín, Las Colonias, General López, San Lorenzo, Castellanos y General Obligado. Y así concluyó la ronda de sorteos en los 19 departamentos de la provincia. Este mes se adjudicaron 300 préstamos nuevos, y se suman a los 4.358 que ya se otorgaron antes. Los ganadores pueden enterarse en en este link.

Detrás de esta información gubernamental asoma un dato que le da dimensión al déficit superlativo que sigue vigente en cuanto a necesidad de vivienda propia, y las dificultades que impone hoy el mercado para facilitar el acceso. Es que en esta edición de Créditos Nido había 41.941 personas inscriptas con deseo y necesidad de acceder a uno de esos préstamos blandos.

El sistema de créditos Nido cuenta con cuatro líneas de préstamos por un total de $60 millones, que serán destinados a la construcción y adquisición de viviendas; la terminación de viviendas; créditos individuales de gestión colectiva; y para la adquisición o construcción de viviendas por cesión de derechos. Tienen un plazo de repago para la adquisición y construcción de viviendas de 20 años, y de 5 años para terminación; en tanto que el monto máximo al cuál puede aplicar cada persona es de $100 millones, para adquisición y construcción de vivienda y de $25 millones, para finalización. La cuota será en valor UVA más 4,2 % para la demanda general, y UVA más 3 % para aquellos beneficiarios que perciban sus haberes en el Banco Municipal, siendo actualmente la cuota más baja del sistema financiero de la Argentina.

Hoy en el resto de la plaza comercial, la mayoría de los bancos exige que la cuota no supere entre 25 % y 35 % del ingreso familiar neto. Y hasta ahora, el ingreso requerido para acceder a un crédito hipotecario equivale a unos 2,4 salarios promedio, lo que limita el acceso a personas con ingresos por encima de la media. A continuación, algunos ejemplos vigentes para créditos de 20 a 30 años de repago:

Banco Nación: requiere un ingreso mínimo de $2.036.000 para una cuota de $506.000

BBVA: requiere un ingreso mínimo de $2.258.000 para una cuota de 665.000

Galicia / Santander: requiere un ingreso mínimo de $2.660.000 para una cuota de 665.000

Y siempre con la salvedad de poner un anticipo equivalente al 20 o 30% del valor del inmueble a comprar o construir.

Volviendo al programa Nido, la inscripción sigue abierta en www.santafe.gob.ar/ms/nidocreditoshipotecarios. Quienes se hayan anotado y no resulten beneficiados en el sorteo, no precisan inscribirse nuevamente para las siguientes instancias de sorteo.

Las personas aptas para calificar en este programa de provincia y Banco Municipal de Rosario deben residir en territorio santafesino desde antes del 30 de junio de 2024, integrar grupos familiares o personas solas que posean ingresos demostrables por el equivalente a dos salarios Mínimo, Vital y Móvil para los Créditos de Vivienda y un salario Mínimo, Vital y Móvil para la terminación. También podrán acceder aquellas personas en relación de dependencia o trabajadores autónomos y personas que no posean otras propiedades.

La evaluación de la situación crediticia personal de cada inscripto se realiza de acuerdo a los requisitos establecidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). En función de estos criterios, se determina si el interesado califica o no para el sorteo. En este sentido, vale destacar que quienes no superan el filtro pueden revisar y resolver su situación, para luego inscribirse nuevamente a Nido.