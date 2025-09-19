Un rosarino necesitó 429.778 pesos para cubrir los gastos básicos del hogar, según el último informe de la Usina de Datos de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), es decir, el dinero que se destina en comida, alcanzó los $154.505.

Para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) un rosarino necesitó en agosto $429.778. Esta variable aumentó un 1,8% respecto de julio; mientras que en la comparación interanual el crecimiento fue del 11,4% y, en los primeros ocho meses del año, del 9,3%.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) rondó en agosto los $154.505: la suba mensual fue del 1,2%; mientras que en la comparación interanual el incremento fue del 11,7% y, en los primeros ocho meses del año, del 10,2%. Según el relevamiento, los alimentos que más subieron en el octavo mes del año fueron verduras y hortalizas (16,3%), pan (6,1%) y frutas (4,5%).

A partir de la metodología desarrollada por la Usina de Datos de la UNR, se estima el valor de estas canastas para un adulto equivalente y para distintos tipos de hogares, considerando sus características sociodemográficas. La CBT incorpora coeficientes de expansión diferenciados según tipo de hogar, basados en la estructura de gastos de los hogares de la región pampeana. El seguimiento periódico de estas canastas permite observar cómo evolucionan los umbrales de ingresos mínimos requeridos para no ser considerado indigente o pobre, respectivamente. A su vez, aporta información clave para el monitoreo de la situación social en contextos de deterioro de los ingresos de los hogares, inflación en los bienes y servicios de consumo básico y pérdida de poder adquisitivo.