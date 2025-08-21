La canasta alimentaria rosarina subió 3,3% en julio y superó los $150.000

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) en Rosario alcanzó los $152.747 en julio, registrando un aumento del 3,3% respecto al mes anterior. según el último informe de la Usina de Datos UNR.

El alza se concentró en raíces y tubérculos (+37,4%) y verduras y hortalizas (+9,9%), productos de consumo cotidiano que suelen tener un impacto mayor en el presupuesto de los hogares de menores ingresos. También se registraron aumentos en bebidas y jugos (+5,2%) y en carnes (+3,2%). En contraposición, disminuyeron los precios de azúcares y dulces (-7,1%), lácteos (-3,7%) y el pan (-1,2%), lo que suavizó el aumento total.

En tanto, la Canasta Básica Total (CBT) alcanzó un valor de $422.152, con un aumento del 3,3% respecto del mes anterior. Este resultado surge de aplicar la Inversa del Coeficiente de Engel (ICE) que en julio se mantuvo en 2,76, igual que en junio. La estabilidad del ICE refleja que el componente no alimentario de la canasta (servicios, transporte, vivienda, salud, educación, entre otros) no ejerció una presión adicional en este mes, a diferencia de lo ocurrido en junio.

Asimismo, la CBT de los hogares mostró en julio de 2025 una variación mensual promedio del 3,3%, mientras que las variaciones interanuales se ubican en promedio entre 10,6% y 9,0% según la composición del hogar.

La familia tipo de cuatro integrantes con vivienda propia (Hogar II) registró la CBT más elevada, de $1.255.033. Este valor se explica por el tamaño del hogar, aunque se ve moderado por la propiedad de la vivienda, que reduce el costo total.

En el caso del hogar monoparental encabezado por una mujer con dos hijxs y sin propiedad (Hogar III), la CBT alcanzó $1.021.214, unos $40.000 más que en junio. Esta situación pone en evidencia el peso que tienen tanto el costo habitacional como las necesidades vinculadas al cuidado infantil.

La pareja de adultos mayores propietarios (Hogar IV) presentó una CBT de $611.864, un monto más bajo en términos absolutos debido a que no se incluyen alquileres y a que la CBA considera menores requerimientos calóricos en este tramo etario. No obstante, en estos hogares los gastos en salud adquieren un peso relativamente mayor respecto de otros grupos.

En tanto, el hogar conformado por dos jóvenes varones sin propiedad (Hogar V) registró una CBT de $960.529, lo que refleja el fuerte impacto del alquiler en hogares pequeños que no logran aprovechar economías de escala.

Finalmente, el hogar unipersonal de un adulto propietario (Hogar I) necesitó $354.415 para no ser pobre. Aunque se trata del valor más bajo entre los casos analizados, este monto no contempla gastos de alquiler y representa un umbral significativo si se lo compara con el salario mínimo vital y móvil.

Estas diferencias muestran que las líneas de pobreza no son iguales: depende de la composición del hogar, de la etapa del ciclo de vida de sus integrantes y del régimen de tenencia de la vivienda.