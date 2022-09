La Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe no abonó a los jubilados municipales y comunales los haberes conforme al acuerdo paritario firmado el 26 de julio de 2022, donde se acordó modificar la fecha de vigencia de los tramos previstos para los meses de agosto y septiembre. La paritaria acordó también que el adelanto de los tramos se extienda al sector pasivo.

Con esta acción, el gobierno provincial ha tomado la decisión política de perjudicar al sector pasivo municipal, no abonando los salarios conforme al acuerdo invocado. Desde Festram, aseguraron que "es evidente que nos encontramos ante un acto que ataca el acuerdo arribado dentro de la paritaria municipal, perjudicando a uno de los sectores más golpeados en este contexto económico como lo es el pasivo, y que además resulta a todas luces ilegal".

"La decisión de no trasladar los aumentos al sector pasivo como lo ha hecho el gobierno provincial no responde a causa alguna, ya que todos los municipios y comunas adheridos a la caja provincial han efectuado los aportes del sector activo con los incrementos que se acordaron en paritaria. O sea, la caja provincial recibió los fondos para pagar a los jubilados el aumento, pero no le ha dado el destino debido, que no es más que el salario de los pasivos", sostuvieron.

Desde la Festram aseguraron que informarán, oportunamente, sobre posibles acciones a adoptar en caso que la Caja Provincial no deje sin efecto esta abusiva medida contra el sector pasivo. "Nuevamente debemos lamentar otro acto del gobierno provincial en contra de la paritaria municipal, encontrando respaldo en algunos dirigentes que avalan estas decisiones poniéndose de espaldas a todos los trabajadores", subrayaron.